Defensores del Oeste volvió a disputar un partido oficial después de 48 días. Casualmente su último encuentro fue la victoria ante Isleños Independientes en Villa Paranacito el pasado 24 de agosto, que le dio el ascenso y el título de campeón en el Torneo Apertura.

Tras quedar libre en la primera fecha, el conjunto dirigido por la dupla Leonardo Martínez y Juan Schinea hizo su debut este sábado en el Torneo Clausura de Primera B “Carlos Butallo”. En el Estadio Municipal, recibió a Sportivo Larroque, en un encuentro enmarcado en la Zona B.

Pese a la inactividad, Defensores mantuvo la solidez que mostró en la primera parte del año y derrotó al conjunto larroquense por 2-0, con goles de Manuel Piaggio, tras una gran jugada colectiva, y de Joaquín Sotelo.

De esta manera, el Tractor celeste empezó con el pie derecho su camino hacía el bicampeonato, mientras que, Sportivo, sufrió su primer revés en el torneo, tras vencer en el debut a Deportivo Gurises 2-0.

La segunda fecha había comenzado anoche, también el Estadio Municipal, con la victoria de Camioneros sobre Juvenil del Norte 2-0. Completarán mañana Sporting – Defensores del Sur y Deportivo Gurises – Isleños Independientes. Ambos encuentros desde las 16.15 horas.