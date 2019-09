Defensores del Oeste empató con Unión y se coronó campeón

En la etapa final, Unión le perdió el respeto al “Defe”. Adelantó sus líneas y estuvo muy cerca de adelantarse en el tanteador. Alejandro Martínez, primer central, salvó en la línea un toque de Brian Tesuri por encima del arquero Lapido. El uno de Defensores, en otra llegada del de Villa María, se lució al desviar con lo justo un remate de media distancia de Agustín Jara.

Por el lado de Defensores se contabiliza una llegada clara. Nahuel Imas, mano a mano, perdió con el arquero Diego Paiz que tapó el disparo del atacante.

Solo hubo que esperar el pitazo final de Darío Ávalos para que todo Defensores comience a festejar un título harto merecido.

Fede 3.jpg

El primer campeón

El libro del centenario de la Liga, escrito por Roberto José Morales, resalta el campeonato ganado por en 1934. En aquellos lejanos años, a Defensores se lo conocía como el “Malón del Oeste”. Se consagró campeón el 11 de noviembre del 34, tras imponerse, en partido desempate, a Central Entrerriano por 3 a 0 con goles de Delmonte (x2) y Benítez. El 11 titular estuvo conformado de la siguiente manera: Reynoso; Arévalo y Mengochea; Slon, Medina y Luján; Benedetti, Berio, Delmonte, Benítez y Vela.

Síntesis

Estadio Municipal

Juez; Darío Ávalos

Unión del Suburbio 0

Paiz

Jara

Herrera

Montechiari

Gómez

Antúnez

García

Carboni

Tesuri

Suárez

Checuz

DT: José Caamaño

Defensores del Oeste 0

Lapido

Fiorotto

Martínez

Lema

Paez

Ríos

Arismendi

Ábrigo

Soria

Imas

Kreick

DT: Leonardo Martínez

Festejos, copa y vuelta olímpica

Defe 2.jpg

El pitazo final de Ávalos, correcto desempeño, marcando el final del encuentro y la consagración de Defensores del Oeste, marcó el inicio de los festejos del Defe. Luis Kreick salió corriendo al sector de la tribuna techada; mientras que Leonardo Martínez, DT, tomó aire y caminó unos metros para enfundarse en un abrazo con un simpatizante. Otros jugadores como “Manteca” Martínez no pudo, ni quiso ocultar sus lágrimas. Federico Fiorotto, con una bandera con el rostro de Lucas Bentancour, festejó el campeonato como si fuese el primero, y eso que acumula 11 estrellas en sus 15 años de primera.

Pese al esfuerzo policial, 26 uniformados participaron del operativo, un grupo nutrido de simpatizantes ingresaron al campo de juego y se sumaron a jugadores, cuerpo técnico y jugadores a los festejos. Pasaron unos diez minutos hasta que llegó el momento esperado por todo Defensores del Oeste. El de recibir la copa de Campeón. El trofeo fue entregado por el presidente de la Liga Departamental, Emiliano Zapata, al capitán Alejandro Martínez para algarabía del pueblo celeste que lentamente dio la vuelta olímpica tradicional.

Los testimonios del campeón

Carlos Soria

El volante, hermano de Mauro, forma parte del plantel, y de Bruno, dijo que el “título”, es un “regalo que los jugadores la hacemos a la gente, gente que nos siguió a todas partes y forman parte de este logro”.

Miguel Arismendi

El volante de 36 años señaló que cumplió con un sueño que era el de “ ganar un campeonato con el club del cual soy hincha, además de jugador”. Acotó que “hacía 9 años que venía buscando esto y finalmente se me dio a los 36 años”. Expresó que los dos últimos encuentros, triunfo ante Juvenil y empate frente a Unión, fueron “muy duros, donde los nervios jugaron su papel”. Destacó que el partido “a ganar era frente a Juventud Urdinarrain y nos quedamos con los tres puntos en el Juan José Stauber”. Aseguró que una de las claves para consagrarse campeones fue el “compañerismo del grupo, como manejaron Leonardo Martínez y Armando Fiorotto a un grupo humano excepcional”. Finalmente le dedicó el triunfo a su Morena y Delfina, esposa e hija del campeón.

Luis Kreick

El delantero indicó que “tanto sacrificio tuvo su recompensa”. Agregó que fue un “acierto volver al club, luego de hacer la pretemporada con Independiente. Retorné con la “meta del campeonato, meta que pudimos hacer realidad”, resaltó el “Negro”.

Dijo que “Defensores merece esta realidad, luego de alternar en la A y en la B”. Luis festejó el titulo rodeado de sus seres queridos.

Leonardo Martínez

El técnico, a la hora de los festejos, mantuvo el perfil bajo que lo caracteriza. Luego de agradecer infinidad de saludos de los hinchas, entrevistado por ElDía, dijo que el “título alcanzado es mérito de los jugadores”. Contó que sufrió el partido porque “jugamos mal, en parte por los nervios que generaba estar a las puertas de un campeonato, aunque estaba seguro del temple de mis jugadores para soportar la presión”.

Dijo que después del 0-3 ante Central Entrerriano no entró en el terreno de las dudas. “Sabíamos que el partido a ganar era en Urdinarrain y lo hicimos. Vencimos a Juventud y encaramos la recta final con una ventaja que nos permitió manejar los tiempos”.

Alejandro Martínez

El Gran Capitán, 42 años, emocionado, conmovido por el campeonato remarcó que “muchos de los que estamos acá sufrimos muchas cosas, entre ellas descensos, por eso la alegría es doble”.

El correntino, con lágrimas y la voz quebrada, dijo que “Defensores significa mucho en mi vida. Fue el club que me abrió las puertas, me brindó cariño. Me hice hincha, al igual que toda mi familia y este momento que vivo es muy especial.”

Dedicó el título a su familia y a sus padres. Acotó que “los viejos no están pasando un buen momento y se los dedico con mucho cariño, porque sin ellos no sería nada”.

Federico Fiorotto

El polifuncional jugador, enfundado en una bandera con el rostro de Lucas Bentancourt, festejó su undécimo título, entre locales, provinciales y nacionales, como si fuese el primero. “Sufrimos hasta el último minuto, pero así es la vida, así es Defensores . Gritamos campeón con la voz muy fuerte y les dedico este título a toda esta gente y a Luquitas (Bentancour) que en el cielo estará festejando el campeonato.

Contó que en la previa al partido le costó conciliar el sueño. “No pude dormir una noche tranquilo, debido a que los nervios y la ansiedad jugaron un partido aparte”.

Yamil Carro

Expulsado y suspendido, el volante se perdió los dos últimos encuentros. Los siguió del otro lado del alambrado, donde aseguró que se “sufre mucho más, inclusive terminé con los gemelos contracturados por tanto nerviosismo”.

Reconoció que es “hincha de Central Entrerriano”, club con el que “me coroné campeón”, pero esto de Defensores del Oeste es “lo mejor que me ha pasado porque el grupo me brindó una inyección anímica increíble”.

7a5f87b4-1416-4a42-bd40-eacf9c6d0d05.jpg

7ee1b5c7-8ccf-44e6-afe6-f6314bd84d3d.jpg

a7d71053-0202-4360-967b-b715c3c13baa.jpg

a78b6943-5c44-4442-86bc-8196b403b884.jpg

c29147b2-8838-4c13-b218-eb07ab0bf3ca.jpg

dc69f03b-2f94-42fe-b4f8-8449bea9e94a.jpg

e02fc07e-5cc0-4fd1-8fbc-6242736dd514.jpg

Nota en desarrollo