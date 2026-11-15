Defensores del Oeste se aferra a la Primera A. En una tarde agobiante en el estadio Mario Urriste del barrio Villa María, el conjunto dirigido por Juan Ernesto Olivera derrotó 1-0 a Unión del Suburbio y evitó lo que, con otro resultado, habría sido su descenso matemático.

El único tanto de la jornada llegó en el complemento por intermedio de Alexis Moreira, desatando el desahogo del Tractor Celeste, que sumó oxígeno puro en la recta final del certamen.

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Con esta victoria, el Defe llegó a 29 puntos en la tabla general y recortó distancia respecto de Sarmiento y La Vencedora (ambos con 34, en puestos de Promoción), a falta de dos fechas para el cierre. Con Camioneros ya descendido (5 unidades), entre estos tres equipos e Independiente (35) saldrá el segundo descenso directo de la temporada.