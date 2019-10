Defensores del Oeste goleó a Central Entrerriano y clasificó a semifinales

Apenas iniciado el juego, Nahuel Imas puso a Lucas Crisnejo mano a mano con Fernando Margalot, salvando el arquero visitando con un manotazo lo que era el primer gol de la tarde. Poco después, a los siete minutos, un centro con mucha “rosca” de Brian “Peluca” Ríos fue conectado en el segundo palo por Ulises Lema para el 1 a 0 parcial. El tanto no detuvo los avances del “Tractor” que una y otra vez fue sobre el área de Margalot. El arquero volvió a lucirse en una entrada franca de Crisnejo; mientras que en otra acción clara de gol favorable al local, tapó, a medias, un remate de Braun, que terminó despejando en la línea Facundo Ferreyra. Como se puede apreciar todo fue de Defensores ante un tibio Central, que en la primera parte no inquietó la valla de Valentín Lapido. Juan Imas, solo en ofensiva, fue neutralizado por la defensa “Celeste”.

En el segundo tiempo, Defensores retrasó sus líneas, movimiento táctico que posibilitó que la visita se adelantara en el terreno. Inquietó con un remate de Guillermo Gelli que en dos tiempos controló Lapido. El local, agazapado, esperaba meter el zarpazo final con una contra. Estuvo cerca en dos ocasiones, hasta que a los 27´ llegó uno de los mejores goles del torneo. Fernando Margalot salió fuera del área para rechazar una pelota que cayó a la mitad de la cancha. Más precisamente al botín derecho de Brian Ríos. Peluca controló la pelota, observó el adelantamiento de Margalot y desde 45 metros remató al arco. Disparo bombeado que terminó en la red para el 2 a 0. Fue el golpe de gracia para los conducidos por Lucio Díaz. Central fue y fue, pero no logró generar peligro. Pelotazos que despejó la defensa local sin mayores inconvenientes.

Finalmente, en tiempo adicional, Miguel Arismendi coronó una contra del Defe con un remate de pierna derecha contra el poste izquierdo de un Margalot que nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. Fue el 3 a 0 final. La diferencia entre un Defensores que propuso y un Central que trató de aguantar el partido. El tanto tempranero derrumbó el esquema visitante y obligó a que Central salga a buscar el encuentro.

Goleo Pueblo Nuevo

En el único encuentro de vuelta de los play off por el segundo ascenso a la A, Pueblo Nuevo goleó a La Ribera 4 a 1 en cancha de La Banda. Barrio la serie 2-0 con un global de 10 a 1. Agustín Paiva se anotó por triplicado, completándose la goleada de Pueblo Nuevo con un tanto del experimentado Julio Mena.

Síntesis

Cancha de Defensores del Oeste

Juez; Marcelo Izaguirre

Defensores del Oeste 3

Lapido

Otero

Ch. Canti

Carro

Lema

Ríos

Braun

Crisnejo

Imas

Lema

Leonardo Martínez

Central Entrerriano 0

Margalot

Ferreyra

Gelli

Sibelli

Acosta

Fernández

Cal

Cepeda

Imas

Chonquele

Aguilar

DT: Lucio Díaz

Goles: Ulises Lema (DO), Brian Ríos (DO) y Miguel Arismendi (DO)

Expulsado: Brian Cal (CE)