En la fría noche de martes, en el Municipal y ante un siempre colorido e imponente marco de público que acompaña a uno de los clásicos barriales más populares del fútbol local, Defensores del Oeste le ganó a Sarmiento por 1-0 y sumó tres puntos clave en su lucha por salir de la zona de descenso.

El único gol del partido llegó a los 40 minutos del primer tiempo, por intermedio de Andrés “Peto” Kuiyán, quien llegó por el medio y definió de zurda, tras un centro atrás de Bautista Aranda, para desatar la marea celeste.

Con este triunfo, el equipo conducido por Juan Ernesto Olivera llegó a las 17 unidades en la clasificación general y le descontó puntos directamente a su clásico rival en la lucha por la permanencia. Sarmiento tiene 25 y ocupa el último puesto entre los equipos que, hasta el momento, no estarían descendiendo.

Hoy se completa la primera fecha del Torneo Clausura con el partido que protagonizarán desde las 21.15, en el estadio “La Vía”, Juventud Unida y Unión del Suburbio.