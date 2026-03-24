Por segundo año consecutivo, Defensores del Oeste se coronó bicampeón del Torneo Provincial de Futsal y representará a Entre Ríos en el Torneo Nacional de Clubes Campeones, región Norte, con sede y fecha a confirmar, organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

El conjunto de Gualeguaychú derrotó en la final al local Neuquen por penales 3 a 2, tras igualar 0 a 0 en los 40 minutos reglamentarios y 1 a 1 en el tiempo extra.

El certamen, que se disputó los días 21, 22 y 23 de marzo, contó además con la participación de Sirio Libanés, el concordiense Explode y los paranaenses José Hernández y Paraná Green.