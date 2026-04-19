Defensores del Oeste cortó una racha negativa frente a Sarmiento, que había ganado los últimos cinco enfrentamientos por campeonatos locales, y logró su primera victoria en el certamen.

Nahuel Imas y el experimentado Luis Kreick anotaron los goles del equipo dirigido por la dupla Leonardo Martínez – Juan Schinea en los primeros minutos del partido, mientras que en el complemento Renzo Izaurralde descontó para La Tromba y aportó suspenso al cierre.

La Tromba tuvo la posibilidad de igualar desde el punto penal, pero Valentín Lapido contuvo el remate de Yair Izaurralde y sostuvo la ventaja local.

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Con este triunfo, Defensores sumó sus primeros puntos tras las derrotas ante Juventud Unida y Central Larroque, mientras que el equipo de Guillermo Salas aún no consiguió la victoria, luego de dos empates en sus primeras presentaciones.

En el otro partido de la jornada, Central Larroque goleó como local 4 a 0 a Camioneros con goles de Ramiro Reverdito, Lautaro Viale, Ignacio Valdez y Claudio Escalante, y quedó como único líder con 7 puntos, al menos hasta la finalización de la fecha.