En el estadio Mario Urriste, de Unión del Suburbio, Defensores del Oeste hizo de local ante Pueblo Nuevo, en un duelo entre equipos de campaña irregular en el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”.

En una fría y nublada tarde de sábado, igualaron 1 a 1 con ambos goles en el primer tiempo: Brian Espíndola abrió el marcador para la visita y Andrés “Peto” Kuiyán lo empató para el Tractor celeste.

En el otro encuentro, Sarmiento dio el golpe en el estadio Juan Jorge Stauber al derrotar como visitante, y con un hombre menos, a Juventud Urdinarrain por 3 a 1. El local se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo a través de Darío Muñoz -quien hizo su debut en Primera División- y parecía encaminarse a un triunfo cómodo, más aún cuando a los 32 fue expulsado Gabriel Bulay en la visita.

Sin embargo, a los 38 Samuel Amentas marcó la igualdad para Sarmiento, que en el complemento lo dio vuelta con dos goles del juvenil Yair Izaurralde: el primero de penal a los 15 minutos y el segundo a los 25.

Con este resultado, La Tromba consiguió un triunfo clave para alejarse de los últimos puestos, mientras que el conjunto de Urdinarrain sumó su segunda derrota consecutiva y quedó relegado en la pelea, lejos del líder Juventud Unida.

La fecha se completará hoy con cuatro partidos desde las 15.15: el mencionado Juventud Unida visitará a Unión del Suburbio en el Mario Urriste, Central Entrerriano recibirá a Deportivo Urdinarrain en el Julio Colazzo, La Vencerá será local de Central Larroque en el Estadio Municipal y Camioneros enfrentará a Independiente en cancha de Sporting.

Sporting ganó y es líder parcial en el ascenso

En la jornada de este sábado también se puso en marcha la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, con la disputa de dos encuentros.

En el Estadio Municipal, Sporting volvió al triunfo y quedó momentáneamente como único puntero, a la espera de lo que haga Black River. En el clásico barrial, derrotó 2 a 1 a Juvenil del Norte con goles de Santino Carles y Santiago Murillo, mientras que Julián Martínez había marcado el empate transitorio para el conjunto del barrio San Isidro.

En el otro partido, Sportivo Larroque goleó como local a Atlético Sur por 5 a 0, con tantos de Facundo González, en contra, Tadeo Campostrini, Jairo Paredes y Flavio Monti.

La fecha se completará hoy con tres encuentros: desde las 15.15, Black River visitará a Defensores del Sur en cancha de Sarmiento con la chance de recuperar la punta en soledad. A la misma hora, Isleños Independientes recibirá a Sud América en el estadio Carlos Tripp de Villa Paranacito, mientras que desde las 16.15 Cerro Porteño será local ante Deportivo Gurises en el “Vicente Procura”, en el duelo de equipos de Pueblo Belgrano.