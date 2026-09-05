Defensores del Oeste y Sarmiento se medirán desde las 15.15 en una nueva edición de uno de los clásicos barriales más convocantes del fútbol de Gualeguaychú. Como ocurre habitualmente por cuestiones de seguridad, el escenario será el Estadio Municipal.

Ambos equipos llegan a este compromiso con realidades diferentes, producto de campañas irregulares. El Defe, que hará las veces de local, se encuentra penúltimo en las posiciones y en zona de descenso, con 12 puntos, a nueve de La Vencedora, que actualmente es el último equipo que estaría manteniendo la categoría.

El conjunto dirigido por Juan Olivera ganó apenas dos partidos en 20 fechas y uno de ellos fue precisamente ante su clásico rival, en la primera rueda. En aquella oportunidad, cuando todavía estaba al frente el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Martínez, se impuso 2-1 y cortó una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas frente a su clásico rival.

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Por su parte, Sarmiento se ubica en la mitad de la tabla con 24 unidades y llega mucho más aliviado en la lucha por la permanencia. De todos modos, necesita sumar, teniendo en cuenta que todavía restará disputar el Torneo Clausura, que contará con diez fechas.

El otro partido de la jornada sabatina será protagonizado, también desde las 15.15, por Camioneros y Central Larroque. El conjunto sindical marcha último y está muy comprometido con el descenso, mientras que su rival ya sin chances de pelear por el título hace dos fechas buscará sumar en el estadio Edgardo Páez del club Sporting para llegar envalentonado al Clausura.

Un adelanto en la B

La última fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis Gauna” se pondrá en marcha hoy con el enfrentamiento entre Juvenil del Norte e Isleños Independientes. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal desde las 21.15.

La jornada se completará el domingo con otros cuatro partidos, entre los que se destacan Sporting como local frente a Defensores del Sur y Black River ante Deportivo Gurises, en cancha de Cerro Porteño. Ambos encuentros serán determinantes para definir al campeón del certamen.

Sporting depende de sí mismo para dar la vuelta olímpica y con un empate se consagrará campeón. En tanto, Black River deberá ganar, esperar una victoria de Defensores del Sur en el “Edgardo Páez” y, en ese caso, entrará en juego la diferencia de goles para determinar quién alzará el trofeo.