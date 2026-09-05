Sarmiento se puso en ventaja en dos oportunidades, primero por intermedio de Santino Mamani, en el primer tiempo, y luego a través de Brian Migueles, en el complemento. Samuel Amentas, en contra, marcó el 1-1 parcial apenas 60 segundos después de la apertura del marcador, mientras que Nahuel Imas, sobre el final, selló el 2-2 definitivo.

Defensores del Oeste y Sarmiento brindaron un gran espectáculo dentro de la cancha, con goles, escenarios cambiantes y, sobre todo, juego limpio. El árbitro Hernán Collaso no tuvo inconvenientes para llevar las riendas del encuentro.

Después de media hora con escasas situaciones en los arcos, el equipo de Guillermo Salas abrió el marcador con una gran definición de Santino Mamani, quien conectó de volea con la cara interna de su botín derecho y colocó la pelota por encima del alcance del arquero Bruno Guerrero.

Pero la alegría le duró un suspiro al conjunto que hizo las veces de visitante, ya que Defensores sacó del medio y un gran desborde por derecha de Rodrigo Larrivey terminó con un centro atrás. Samuel Amentas, en su afán por cortar el trayecto de la pelota, terminó desviándola hacia su propio arco para el 1-1 parcial, con el que se fueron al descanso.

Crédito: IG Gol Entra.

En el segundo tiempo, Sarmiento fue claramente superior durante buena parte del desarrollo y esa supremacía se reflejó en el primer cuarto de hora. El centroatacante Brian Migueles tuvo dos situaciones claras: en una respondió muy bien Guerrero y la otra se fue apenas desviada.

Pero la tercera fue la vencida. Migueles recibió un pase frontal en la puerta del área y, ante la salida del arquero Gastón Brazuna, definió con una gran media vuelta al segundo palo para poner el 2-1 para La Tromba.

La visita tuvo contra las cuerdas a un equipo de Juan Olivera que por momentos se mostró grogui y quedó a merced del cachetazo final. Defensores se sostuvo en las buenas intervenciones de Guerrero y en la falta de puntería de su rival, que tuvo situaciones para liquidar el partido, pero no logró aprovecharlas.

Crédito: IG Gol Entra.

Olivera mandó a la cancha a tres juveniles de las inferiores del club y uno de ellos fue clave en la jugada que derivó en el 2-2 definitivo. A los 42 minutos, Santiago Puebla sacó un remate esquinado desde la puerta del área que obligó a la reacción de Brazuna. El arquero dejó un rebote vivo y el capitán y goleador Nahuel Imas apareció para empujarla a la red y establecer un empate que, hasta ese momento, parecía demasiado premio para Defensores.

Con el tiempo agregado, se armó un partido de ida y vuelta, donde los dos fueron en busca de la victoria. Sin embargo, con las piernas cansadas y pocas ideas en los metros finales, no hubo más situaciones claras y terminaron a mano en una nueva edición del clásico.

El Dato

En el otro partido que abrió la fecha, Camioneros y Central Larroque empataron 2 a 2 en el estadio Edgardo Páez del club Sporting. José Escalante y Alexis Izaguirre adelantaron a los larroquenses, mientras que Jesús Sánchez, de penal, y Dylan Reyes igualaron para los locales. Este domingo habrá tres partidos desde las 15.15: Central Entrerriano-Independiente, Pueblo Nuevo-Deportivo Urdinarrain y La Vencedora-Unión del Suburbio, este último en el Estadio Municipal. La fecha se completará el miércoles con el choque entre Juventud Urdinarrain y Juventud Unida, desde las 21.15, que puede definir el campeonato.

-Síntesis-

2/2

Defensores del Oeste: Bruno Guerrero; Tupac Regazzi, Nicolás Izaguirre, Kevin Ponce y Thiago Cano; Bautista Aranda, Laureano Moussou, Rodrigo Larrivey y Cristian Cantti Páez; Nahuel Imas y Luis Kreick. DT: Juan Olivera.

Sarmiento: Gastón Brazuna; Gabriel Bulay, Samuel Amentas, Alejo Rondan y Mateo Gallop; Camilo Borches, Marcos Cubilla, Emmanuel Suárez y Santiago Mamani; Yair Izaurralde y Brian Migueles. DT: Guillermo Salas.

Goles en el primer tiempo: 38m. Santino Mamani (S) y 39m. Samuel Amentas -ec- (DO)

Goles en el segundo tiempo: 16m. Brian Migueles (S) y Nahuel Imas (DO)

Cambio en el primer tiempo: 32m. David Ferreira por Izaguirre.

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Santiago Puebla por Aranda (DO), 23m. Joaquín Bellagamba por Mamani (S), 32m. Mirko Vela por Moussou y Benjamín Pintos por Kreick (DO), 49m. Valentino Zapata por Borches (S)

Amonestados: Borches (S)

Árbitro: Hernán Collaso

Asistentes: Ivo Gauto y Damián Osorio

Estadio: Municipal