Defensores del Sur, un humilde club de la ciudad, ubicado en el corazón del barrio conocido como Pereda, fue noticia durante la semana, tras confirmarse su incorporación a la Liga Departamental de Fútbol con Primera División en la rama masculina y femenina, desde 2025.

Así, la entidad que se halla a metros de la Avenida Artigas, sobre Julio Irazusta, dio un paso hacía adelante en su crecimiento deportivo, que ya contaba con participación en el fútbol Infanto-Juvenil y el futsal de AFA.

Mientras que por fuera de la órbita liguista, el club competía -hasta el año pasado- en los torneos de la Asociación Fútbol Amateur Gualeguaychú, conocida por sus siglas (AFAG).

Es por eso que, para afrontar este nuevo desafío en el plano oficial, el club apostará a sus jugadores del amateurismo y a la promoción de los jugadores de inferiores de la Liga Departamental, principalmente de Sub 17, la categoría que antesala al fútbol.

Aunque también en sus redes sociales, Defensores del Sur anunció prueba de jugadores libres, para la conformación de los planteles de Primera División y Sub 20 masculina.

El jueves por la noche, en su estadio ubicado en Lisandro de la Torre 1325, fue el puntapié inicial del proyecto futbolístico, dado que fue el día en que se dieron comienzos a los entrenamientos y por consecuente la presentación del experimentado entrenador Hugo Mayero frente a sus futuros dirigidos.

Gran convocatoria de jugadores tuvo la primera práctica de Defensores del Sur en cancha ubicada en Lisandro de la Torre (crédito: MR Fotografía)..

El calor extremo y la nube de mosquitos no fue impedimento para una masiva convocatoria de jugadores que se hicieron presentes en el arranque de la pretemporada, pasada las 21 horas. Ahora ElDía fue testigo de una jornada histórica para el club y contabilizó alrededor de 50 gurises, y no tan gurises, que arribaron al predio con mucho entusiasmo y la mayoría con rostros de felicidad, en un ambiente de cordialidad generalizada.

Antes de la presentación, este medio dialogó con el presidente Daniel Cepeda y el director técnico Hugo Mayero, quienes se manifestaron sobre la vida institucional y el inminente deportivo de Defensores del Sur, respectivamente.

“Fue un sueño que proyectamos el año pasado y por diversas circunstancias no se dio, pero se pudo concretar este año gracias al esfuerzo de toda la comisión directiva, la mano que vino a dar Hugo Mayero y el apoyo de la Liga, después de once años ininterrumpidos en los torneos del Infanto-Juvenil”, expresó el presidente Daniel Cepeda sobre la incorporación de Defensores del Sur al fútbol mayor, donde a partir de este año comenzará a competir en Primera B.

"Fue un sueño que proyectamos el año pasado y por diversas circunstancias no se dio, pero se pudo concretar este año gracias al esfuerzo de toda la comisión directiva, la mano que vino a dar Hugo Mayero y el apoyo de la Liga, después de once años ininterrumpidos en los torneos del Infanto-Juvenil”, expresó Daniel Cepeda.

“Somos un club humilde. No tenemos ingresos significativos porque contamos con pocos socios, es decir no tenemos una entrada de dinero garantizada como para afrontar los gastos que se nos avecinan en los torneos de Primera. Pero decidimos tomar el riesgo, porque hay un grupo de colaboradores que trabaja a pulmón e incansablemente para el club, con el objetivo de perseguir y alcanzar sueños como éste”, agregó el dirigente.

“Esto un premio al trabajo de contención que hace el club con los chicos del barrio. Hoy tenemos más de 180 gurises en el fútbol infantil, a quienes les brindamos la merienda después de las prácticas, pero lamentablemente cuando cumplen 18 años se tienen que ir a otro club para seguir jugando. Entonces ahora al contar con fútbol mayor, ellos van a poder continuar en la institución de su barrio”, concluyó el pope Daniel Cepeda, visiblemente contento sobre el gran momento del club que preside.

Por su parte, el uruguayo Hugo Mayero, entrenador con una larga trayectoria en el fútbol departamental, al frente de diversos clubes, expresó sobre el nuevo proyecto que le toca encabezar en lo deportivo.

“Es una gran satisfacción asumir este desafío y estoy gratamente sorprendido porque en los clubes que estuve antes no me tocó ver tantos gurises en el inicio de los entrenamientos. Es una sensación muy linda e importante para el club, porque este hecho moviliza a todo un barrio. No paro de atender llamados telefónicos y de recibir mensajes por WhatsApp. Me siento como Roberto Carlos, ‘tengo un millón de amigos en este momento’ (risas), de jugadores que se quieren sumar”, afirmó Mayero.

“Es una gran satisfacción asumir este desafío y estoy gratamente sorprendido porque en los clubes que estuve antes no me tocó ver tantos gurises en el inicio de los entrenamientos. Es una sensación muy linda e importante para el club, porque este hecho moviliza a todo un barrio”, afirmó Mayero.

“Me preguntaba cómo podía ser que Defensores del Sur, con tantos años como miembro del fútbol departamental en infantiles, con jugadores que incluso tuve la suerte de dirigir en la Selección de Gualeguaychú Sub 15 y Sub 17 y Sub 16 de los Juegos Evita, no tuvieran la posibilidad de tener Primera, sobre todo por la gran base de chicos de inferiores que tiene”, añadió.

Ante la multitudinaria convocatoria de futbolistas que arrancaron con los entrenamientos, con la ilusión de integrar el plantel, Hugo Mayero señaló: “Nuestra idea primaria es darle prioridad a todos a los que vienen del amateur y a los gurises que juegan los torneos de la Liga Departamental en inferiores, como así también algunos de los pibes del futsal”.

Hugo Mayero durante la presentación ante sus futuros dirigidos (crédito: MR Fotografía).

“En definitiva, en la consideración tendrán ventaja aquellos jugadores que estén arraigados y manifiesten un sentido de pertenencia hacía el club. Después, recibí decenas de llamados de jugadores que he dirigido en otros clubes y tienen un amplio recorrido en el fútbol departamental, pero esas incorporaciones las resolveremos con el correr de la pretemporada, porque estoy tranquilo que con buenos jugadores de una barriada impresionante que rodea a Defensores”.

Para finalizar, el “Oriental” Mayero enumeró los objetivos para el primer año del conjunto sureño en el fútbol grande de la Liga Departamental, que lo tendrá como protagonista en la Copa Gualeguaychú, primero, y en los torneos oficiales de Primera B, a posteriori.

“Cuando empezás de cero es complicado trazarse metas, porque tenés que armar el plantel, tratar de conformar a los jugadores e ir llevándolos a que se acostumbren a las normas que uno pregona. Además, los jugadores que vienen del amateur no están acostumbrados a la exigencia de los entrenamientos que se requieran para jugar en la Liga Departamental.

Entonces, la idea es tratar de definir el plantel y cuando comience a rodar la pelota aspiraremos a ser competitivos. Me considero un técnico con mentalidad ganadora a la hora de encarar proyectos deportivos. Pero es difícil aventurar resultados durante un primer año. En principio te diría que buscaremos mantenernos de mitad de tabla para arriba y, a partir de ahí, ver si podremos pelear algunos de los torneos de ascenso”, sentenció.

Cuerpo técnico - Defensores del Sur 2025

Hugo César Mayero (Director técnico).

Walter Ferreyra (Ayudante de campo).

Sergio Domínguez (Preparador físico).

Juan Rebufello (Asistente)

Nazareno Noro (Asistente).

José del Valle (Videoanalista).

César Ferreyra (Coordinador general).

Gustavo Peña (Delegado).