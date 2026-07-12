Defensores del Sur dio la nota en la divisional de ascenso al derrotar como local a Black River por 2 a 0, en uno de los encuentros que este domingo completó la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de Primera B "Luis 'Cuya' Gauna".

En cancha de Sarmiento, el conjunto dirigido por el uruguayo Hugo Mayero se impuso con goles de Leo Otero y Daniel Robles.

La caída de Black River le permitió a Sporting recuperar la punta en soledad, luego de haber derrotado el sábado por 2 a 1 a Juvenil del Norte, en uno de los dos adelantos de la jornada.

En los otros encuentros disputados este domingo, Isleños Independiente goleó 4 a 0 a Sud América, en Villa Paranacito, con tantos de Tomás Popelka en dos oportunidades, Brian Molina y Daniel Cornago. En tanto, en el clásico de Pueblo Belgrano, Cerro Porteño y Deportivo Gurises igualaron 1 a 1 con goles de Leonardo Bentancourt y Bautista Dargains.

Posiciones

1° Sporting 30

2° Sportivo Larroque 28

3° Black River 28

4° Defensores del Sur 27

5° Isleños Independientes 25

6° Sud América 19

7° Cerro Porteño 18

8° Juvenil del Norte 12

9° Atlético Sur 8

10° Deportivo Gurises