Defensores y Juventud Urdinarrain no jugarán el Torneo Amateur Regional

La dirigencia del campeón del Apertura local confirmó que no disputará el certamen que tiene como premio ascensos al Torneo Federal. Tampoco estará Juventud Urdinarrain.

Por segundo año consecutivo, la Liga Departamental de Gualeguaychú no tendrá representantes en la tercera categoría del ascenso argentino. Los jugadores y el cuerpo técnico de Defensores del Oeste se habían ilusionado con jugarlo, pero esto no será posible. La dirigencia analizó el cuadro de situación y sacó cuentas, pero los números no cierran. Por ello, tomó la decisión de no disputar un torneo maratónico, extenuante, y que atenta contra la economía de los clubes del interior.

Un histórico dirigente del oeste señaló a ElDía que “un club como el nuestro no puede participar de un certamen que demanda mucho en lo económico”, ya que “a duras penas podemos mantenernos en un torneo local con la primera y en divisiones menores con los infantiles”.

“Se trata de un sueño que no vamos a poder concretar por el momento. Primero está el club, al que no vamos a hipotecar para jugar un certamen a todas luces inviable”, explicó.

Otro que también rechazó la posibilidad de jugar fue Juventud Urdinarrain, entidad que en la última edición, junto a Deportivo Urdinarrain, le dijeron que no a esa posibilidad. Es así que, por segundo año consecutivo, Gualeguaychú no tendrá un representante en el Amateur Regional.