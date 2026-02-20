Con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta ante situaciones críticas, se llevó adelante una reunión de trabajo para avanzar en la implementación de Corredores de Emergencia, un dispositivo que permitirá asegurar una llegada más rápida y efectiva de los servicios de salud y asistencia en distintos puntos de Gualeguaychú.

La iniciativa prevé que, ante una emergencia o la activación de un “código rojo”, se proceda al bloqueo de todas las calles transversales al corredor establecido, garantizando así la circulación fluida de ambulancias y vehículos de respuesta inmediata. La medida busca reducir demoras, ordenar el tránsito y priorizar la atención de situaciones que requieren intervención urgente.

En una primera etapa, el trabajo estará centrado en la definición de las arterias que conformarán los corredores estratégicos, contemplando la interconexión rápida y segura entre los principales efectores de salud —hospitales y sanatorios— de la ciudad. Entre las calles que comenzaron a analizarse se mencionaron Bolívar, Rivadavia e Ituzaingó, aunque la definición final surgirá del consenso técnico entre las áreas involucradas. Asimismo, se avanzará en el diseño de un sistema de señalética específico que permita activar el dispositivo ante cada emergencia.

Del encuentro participaron el subsecretario de Salud, Pablo Alfaro; la secretaria técnica del Hospital Centenario, Dra. Fernanda Fernández González Violaz; el director de Pronto, Jorge Feroldi; el director del Centro de Salud de Pueblo Belgrano, Walter Kneeteman; el director de Tránsito de la Municipalidad, Marcelo Hail; y el jefe de chóferes del Hospital, Marcelo Urán. La reunión permitió intercambiar perspectivas técnicas y trazar las primeras directrices para la puesta en marcha del carril de emergencias.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Pablo Alfaro, expresó: “Uno de los motivos de la reunión fue trazar las primeras directrices para contar con un carril de emergencias en nuestra ciudad que interconecte de forma rápida y segura los principales efectores de salud. La idea es trabajar sobre un sistema de señalética que, cuando se active un código rojo, permita bloquear las calles transversales por donde circula la ambulancia, logrando un pasaje mucho más fluido y más rápido”.

El funcionario adelantó además que en los próximos quince días se realizará una nueva reunión, esta vez con la participación del intendente, para avanzar en definiciones concretas y en el esquema operativo que permitirá implementar progresivamente los Corredores de Emergencia en la ciudad.

Este trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas busca fortalecer el sistema de emergencias local, mejorar la coordinación operativa y brindar mayor seguridad a la comunidad ante situaciones que demandan una respuesta inmediata. Desde el Gobierno de Gualeguaychú se remarcó la importancia de consolidar estrategias conjuntas que prioricen el cuidado de la salud y la protección de los vecinos.