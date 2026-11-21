La situación procesal del hombre de 51 años imputado por estafar a una adulta mayor comenzará a definirse mañana, durante una audiencia clave en los Tribunales de Gualeguaychú. Allí se determinará si el sospechoso sigue cumpliendo prisión preventiva o si accede a la libertad bajo una caución real millonaria mientras continúa la causa penal.

A pesar de tratarse de un feriado nacional, los plazos legales para las personas privadas de su libertad no se suspenden, por lo que tanto los magistrados como los representantes del Ministerio Público deben intervenir de manera obligatoria. Dado que mañana se cumplen los 15 días de prisión preventiva dictados oportunamente, se determinará si el sospechoso permanece alojado en la Jefatura Departamental hasta la finalización de la Investigación Penal Preparatoria y el eventual juicio, o si recupera su libertad bajo fianza.

El episodio delictivo ocurrió el pasado 9 de octubre bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. En este tipo de maniobras, una persona —en esta oportunidad, una mujer— se comunica telefónicamente haciéndose pasar por un familiar directo de la víctima. Con la excusa de una inminente devaluación, el retiro de circulación de ciertos billetes o la urgencia de depositar los ahorros guardados en el hogar, convencen a adultos mayores, que suelen desconocer las novedades económicas y confían en el interlocutor, para que entreguen sus bienes a un supuesto contador que pasa a retirarlos.

Bajo ese engaño, la damnificada, una mujer de 79 años, entregó 11.600 dólares en efectivo, una gargantilla y un par de aros de oro a un hombre que se presentó en su vivienda haciéndose pasar por el contador de confianza de una supuesta familiar.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Gualeguaychú iniciaron las averiguaciones para identificar al denominado “pescador”. Mediante el análisis de cámaras de seguridad, detectaron que el sospechoso se desplazaba en un Volkswagen Gol Trend. Con los datos de la matrícula, se emitió una alerta a nivel provincial ante la presunción de que el involucrado no residía en la ciudad.

La captura se concretó el viernes 6 de noviembre, casi un mes después del hecho. Personal del Puesto de Control Vial Victoria, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, interceptó el vehículo buscado a la altura del kilómetro 59,5 de la Ruta Nacional 174, cuando circulaba en sentido hacia Rosario.

Por disposición de la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, se procedió a requisar el automóvil e identificar al conductor. En el interior del rodado se secuestraron prendas de vestir que guardarían relación directa con el ilícito y se concretó la aprehensión del hombre de 51 años, sindicado como quien figura en los registros fílmicos. Tras su traslado a Gualeguaychú y cumplidas las 48 horas de detención inicial, la Justicia le impuso los 15 días de prisión preventiva que vencen mañana.