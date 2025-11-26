El partido de ida de la final del Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas” se disputará este viernes por la noche, desde las 21 horas, en el estadio “Raúl Impini” de Central Larroque.

Mientras que la revancha, que tendrá lugar en el “Teodoro Treisse”, de Deportivo Urdinarrain, todavía no tiene fecha confirmada de disputa.

Deportivo y Central Larroque llegaron a la definición del Clausura, tras eliminar en semifinales a Juventud Urdinarrain y Pueblo Nuevo respectivamente.

Será la segunda final que afrontarán azules y larroquenses en la actual temporada, dado que se cruzaron en el partido decisivo de la Copa Gualeguaychú (el pasado 23 de mayo), que quedó en manos de los de Urdinarrain, tras imponerse 1-0.

Comienzan los playoffs por el segundo ascenso

Este jueves, se jugarán los partidos de ida de las semifinales del Torneo Clausura de Primera B “Carlos Butallo”, que definirán al segundo ascendido a Primera A para el 2026.

Tras el título y ascenso de Defensores del Oeste, campeón del Apertura, Sporting, Isleños Independientes, Camioneros y Sportivo Larroque irán por la segunda plaza a la máxima divisional del fútbol local.

Esta noche, desde de las 21.15, Sportivo Larroque recibirá –en el “Víctor Santángelo” a Sporting, mientras que, a las 21.30, Camioneros será local –en el Estadio Municipal- frente a Isleños Independientes.