Juventud Unida recibirá este domingo, desde las 20, a Colón de San Justo por el partido de vuelta de la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. Luego de la categórica victoria del pasado fin de semana en tierras santafesinas, el equipo de de Daniel Waldner llega bien perfilado para asegurar su lugar en el duelo decisivo por el ascenso al Torneo Federal A, previsto para el 20 de diciembre.

Puede interesarte

Para la revancha, la designación arbitral recayó en una cuaterna de la Liga Casildense de Fútbol. Alejandro Scionti será el árbitro principal, asistido en las líneas por Franco Gauna y Gabriel Spreutels, mientras que Tiago Albarracín oficiará como cuarto árbitro.