La semifinal de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata tiene sede confirmada. El cruce se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el próximo miércoles 22 de noviembre (con horario a definir) y no contará con la asistencia del VAR, algo que se venía hablando como posibilidad para el decisivo duelo.



En medio de los cuestionados arbitrajes de las últimas jornadas en el fútbol argentino, se mencionaba la chance de que la tecnología para asistir al árbitro principal estuviera presente, como excepción, en los duelos definitorios de la Copa Argentina, pero la idea quedó descartada. Cabe destacar que en el certamen nacional no se utilizó la herramienta en ninguno de los partidos previos.



El otro cruce de semifinales lo protagonizarán San Lorenzo y Defensa y Justicia el día jueves 23 de noviembre y aún no se desconoce el escenario y el horario del partido. Una de las posibilidades es que se juegue en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.

Tanto para Boca como para Estudiantes el choque cobra gran dimensión, ya que ninguno depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores de 2024 por tabla anual de la Liga Profesional (deben ganar en la última fecha y esperar otros resultados). Es por eso que la Copa Argentina será trascendente, ya que el campeón accederá al máximo certamen continental a nivel clubes.









San Lorenzo y Defensa volverán a verse las caras en la Copa Argentina (@fotobairesarg)



Boca Juniors llega al duelo de semifinales luego de vencer a Olimpo de Bahía Blanca (2-1), a Barracas Central (2-1), a Almagro (2-2 y 3-2 en penales) y a Talleres (1-1 y 4-1 en penales). En tanto que Estudiantes de La Plata eliminó a Independiente de Chivilcoy (3-0), a All Boys (1-0), a Independiente (1-1 y 3-1 en penales) y 2-0 a Huracán.



San Lorenzo, por su parte, dejó en el camino a Sarmiento de Resistencia (3-0), a Platense (0-0 y 4-3 por penales), a Belgrano de Córdoba (1-0) y a San Martín de San Juan (1-0). Defensa y Justicia venció a Ituzaingó (3-2), a Centro Español (1-0), a Estudiantes de Río Cuarto (0-0 y 6-5 en los penales) y a Chaco For Ever (1-1 y 7-6 en los penales).

Patronato de Paraná es el último campeón de la Copa Argentina, que en sus 11 ediciones tiene como máximo ganador a Boca Juniors (4 títulos), seguido de River Plate (3), Rosario Central (1), Arsenal (1) y Huracán (1).



Fuente: Infobae