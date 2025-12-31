Después de tres semanas de receso por las Fiestas, Juventud Unida volverá a la competencia y tendrá su debut oficial en el 2026, cuando visite a Defensores de Pronunciamiento, por la ida de los cuartos de final de la Regional Litoral Sur.

El partido, que se jugará el próximo domingo 4 de enero, desde las 20 horas, en el estadio “Delio Cardozo” de la localidad uruguayense de Pronunciamiento, contará con árbitros de la Liga de Concordia.

Puede interesarte

El juez principal será Darío José Sandoval, quien estará secundado por Guido Córdoba y Martín Leiva como asistentes, mientras que Brisa Zapata oficiará de cuarto árbitro.

Cabe destacar que, el Torneo Federal Regional Amateur, entró en etapa de playoffs, en busca de los cuatros ascensos al Torneo Federal A, entre más de 300 equipos que comenzarán la temporada.