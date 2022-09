Desde pequeña, la colombiana Yudy Pineda soñaba con ser monja. Pero las vueltas de la vida la alejaron del camino de la fe, en una dirección que nadie esperaba. Hoy en día, gana miles de dólares trabajando en OnlyFans, creando atrevido contenido que muchas veces incorpora su pasado religioso.

Mientras su paso del convento a la cámara hoy es una decisión que la enorgullece, en el momento no fue nada fácil, ya que Pineda había soñado con ser monja desde que era una niña: "Estaba en la escuela cuando las monjas vinieron a visitarnos, y entonces supe que quería hacer eso", confesó.

A los 10 años, decidió que quería formar parte de un convento y allí pasó ocho años. En una entrevista con la periodista Amaranta Hank, Pineda dijo: "Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras".

Sin embargo, cuando tenía 18 años, Pineda se enamoró de su profesor de catequesis y decidió que necesitaba un cambio de aires. En sus primeros trabajos, Yudy Pineda fue promotora de empresas, pero su destino sería otro. Su primer paso a la industria pornográfica fue un trabajo como "camgirl", haciendo shows privados desde su casa, una oportunidad que le ofreció una conocida.

"Conocí una amiga y me dijo: ‘Yudy, mira que me ofrecieron un trabajo como modelo webcam’... Yo le dije: ‘Ay, qué chévere’. Me quedó como sonando, (su amiga le respondió): ‘Sí, se gana súper bien, yo te contacto con la persona encargada’. Y yo: ‘Ah, bueno, listo’", declaró en una entrevista para el programa "Al rojo vivo", de Telemundo, en 2019.

Pineda fue contratada en el acto después de su llamada de casting. En ese entonces, la mujer ganaba como modelo webcam aproximadamente $2.500 dólares mensuales, de acuerdo al mencionado programa televisivo. Yudy Pineda se sumergió más en el entretenimiento para adultos y se convirtió también en actriz porno, firmando un contrato con una productora estadounidense.

Con el boom de OnlyFans, Pineda no tardó en sumarse a la plataforma y comenzar a crear contenido exclusivo para sus, hoy por hoy, miles de seguidores. Por otra parte, la ex monja también se encuentra muy presente en su plataforma de TikTok, red en la que publica videos bailando sensualmente, y otros con una temática erótica.

Con respecto a su vocación religiosa, Pineda ya no es monja, pero sigue creyendo fielmente en Dios. "A las personas que me critican mucho les digo, no importa a qué me dedico, pero Dios siempre va conmigo, así sea una actriz, una modelo, Dios siempre está conmigo", manifestó en la entrevista con Hank.

"Al principio me sentía mal, pero ya no. Me siento súper bien cuando voy (a la iglesia). Siento mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando entro, trato de ir lo más decente que pueda. Tampoco falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a misa", explicó. Pineda señaló que el sacerdote de la capilla trató de convencerla para que abandonara su trabajo, a lo que ella se negó: "Mi empleo es digno y artístico. No tiene nada de malo".