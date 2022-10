“Yo estaba con mi mujer y, en resumidas cuentas, dejé el auto mal estacionado y abierto en la Peatonal, porque era entrar al banco y salir”, inició su relato y precisó que a la entidad crediticia entró a las 11:30 de la mañana.



Desde allí miró “el auto una o dos veces por la ventana que da para la Peatonal”, aseguró y destacó que logró “ver que estaba en calle Urquiza todavía, entre el banco Santander y la casa de cambio a mano derecha. Miré dos veces y el auto estaba ahí”.

No obstante, al salir se encontró con que su automóvil no estaba más. “Los policías me dijeron que se lo llevó la grúa. Entonces me subo a un remis y me voy a Tránsito”, en donde “pregunté por el auto y me dijeron que tenía que ir a Retenciones y Liberaciones”.



Una vez allí, le comunicaron que “el auto no estaba ahí, que debería estar llegando”, indicó y planteó: “¿Cómo puede ser que esté en camino si yo salí del mismo lugar y llegué primero?”.

“Me dijeron que el auto estaba en el Centro de Convenciones”, prosiguió y dijo que, minutos más tarde, se dirigió hasta el lugar para retirarlo y se encontró con que “no había nadie en el lugar, sino que justo llegaba personal de la Comisaría Cuarta”.



Debido a esto, el denunciante decidió “sacarle fotos al auto", argumentando "que no tenía ni siquiera la multa en el parabrisas, no tenía nada”. Debido a esto, “los policías me dijeron que no tocara el auto, porque tendría que venir Criminalística”.



Aseguró que allí fue cuando “voy por la ventanilla y miré para adentro”. Dijo que se dio cuenta que “el estéreo no estaba puesto” como él lo había dejado y “el termo, que lo había puesto en el asiento, estaba en el piso. Miré para donde estaba la plata y no estaba, no se veía”, afirmó y agregó que, en ese momento, “pensé que, en una de esas, cuando lo subieron a la grúa se fue para atrás la plata”.



Precisó, finalmente, que “hice la denuncia en la Jefatura” y personal policial “hizo el levantamiento de huellas” en el rodado.