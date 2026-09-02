En el último día del mercado de pases en Argentina, Matías Galarza Fonda le puso fin a su conflicto con River y arregló su salida: jugará en Inter Miami, equipo capitaneado por Lionel Messi, tras acordar un préstamo con opción de compra, que se convierte en obligación si juega una determinada cantidad de partidos.

Tras notificar en Núñez su decisión de no volver a entrenarse en Cantilo, sede en la que aún permanecen trabajando Fabricio Bustos y Matías Viña, los últimos marginados sin futuro definido, su compleja situación finalmente encontró una resolución este miércoles.

River logró llegar a un acuerdo con Inter Miami para ceder al volante paraguayo, quien desde que volvió del anterior préstamo en Atlanta United a mitad de año no fue considerado en Núñez y rápidamente fue apartado. Para colmo, el jugador había quedado en el ojo de la tormenta por un polémico posteo luego de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Cuando su situación parecía entrar en un terreno sinuoso, más una vez que manifestó su decisión de quedarse en Paraguay hasta que se resuelva su destino, el elenco que ahora dirige Cristian González apareció para llevárselo.

¿En qué condiciones? Se trata de un préstamo con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase, pero que se convertirá en obligación cuando llegue al menos al 66% de los partidos con Las Garzas.

Vale aclarar que en Núñez preservan el 70% de la ficha del futbolista de 24 años, mientras que el restante pertenece a Talleres, club al que le pagaron 3,5 millones de USD a mediados de 2025 para que se incorporara a las filas de Marcelo Gallardo -el DT por ese entonces-.

Galarza Fonda, vinculado con varios equipos en las últimas semanas, retornó a River en julio tras estar cedido en Atlanta United, pero no tuvo continuidad en el Millonario y ahora vestirá los colores del Inter Miami para compartir cancha con Messi. En total disputó 14 encuentros en los que no logró ni marcar ni asistir. En contraste, en los cuatro partidos en los que participó en el Mundial con la Albirroja consiguió anotar un gol frente a Turquía y asistir en otro ante Alemania.

Fuente: TyC Sports online