Desde el Municipio recordaron comunicaron los distintos eventos que tendrán lugar este fin de semana largo en la ciudad; propuestas culturales, tradicionales y recreativas en distintos espacios, dentro de las que destaca el desfile de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles.

El sábado 10, desde las 9, el balneario municipal Parque del Sol será sede del 8º Encuentro Nacional F-Series Argentina, una convocatoria que reunirá a fanáticos de las clásicas camionetas Ford Serie F de distintas provincias y países vecinos. Habrá exposición de vehículos, intercambio de información vinculada a repuestos y restauración y propuestas para toda la comunidad. La programación continuará el domingo 11, de 9 a 20 h, con una caravana, muestra estática en la Costanera y fotografía grupal en el Corsódromo. La entrada será libre y gratuita.

Ese mismo día, a las 20:30 h, el Corsódromo “José Luis Gestro” recibirá la 67.ª Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles, con el desfile de 23 carrozas realizadas por estudiantes de la ciudad. Las obras son el resultado de meses de trabajo colectivo y creatividad juvenil. La edición llevará el nombre del profesor Edgardo Henchoz, en reconocimiento a su trayectoria y vínculo con distintas generaciones de carroceros.

Durante el sábado, en el Polideportivo Norte (Bvard. Montana 480), se desarrollará durante toda la jornada el 2.º Certamen Nacional de Folklore “Raíces Entrerrianas”, organizado por el Ballet Ecos Entrerrianos, con categorías para distintas edades y rubros de danza y malambo.

El domingo 11, desde las 9 h, el Club Atlético Sur (Boulevard Martínez, casi Acceso Sur) será escenario de la 9.ª Fiesta de la Música Popular y el Asado con Cuero de Búfalo, con entrada libre y gratuita. La propuesta incluirá desfile de agrupaciones y jinetes, destrezas criollas, gastronomía, feria y espectáculos musicales.

A las 15 h, el Mercado Munilla recibirá “Mercado de Libros”, con ejemplares de distintos géneros y épocas, además de intervención teatral, pintura en vivo, música y un taller didáctico. Por la noche, a las 21:30 h, el Club Frigorífico (San Martín 617) será sede de una nueva peña del Ballet Folklórico Argentino El Lazo, que celebra sus 50 años de actuaciones ininterrumpidas. La jornada contará por primera vez con la participación de Los Legüeros y la invitación a llevar pañuelo para bailar folklore.

El lunes 12, feriado nacional, el Mercado Munilla será escenario del Primer Encuentro de Coleccionistas, de 15 a 18 h, con entrada libre. La propuesta permitirá exhibir, comprar, vender e intercambiar piezas como figuritas, juguetes, cartas, monedas, billetes, revistas, videojuegos, objetos retro y vehículos a escala.