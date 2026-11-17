En 1975, una banda de pibes de Venice y Santa Mónica se metía a escondidas en piletas vacías, aprovechando una sequía de California, para andar en tabla por las paredes curvas. Sin permiso, sin premio, sin nadie mirando salvo ellos y una cámara prestada. Eran los Z-Boys. Para ellos, el "espacio urbano" era todo lo que la ciudad no estaba usando en ese rato. Cincuenta años después, en la Plaza de la Concordia de París, con jueces, himno y puntajes al centésimo, los mejores del mundo se tiraban por escaleras y barandas armadas a propósito para que ellos las usaran. El mismo deporte. Dos mundos.

De ese viaje va esta nota. De cómo el skate pasó del espacio robado al espacio diseñado, de la plaza prohibida a la cancha olímpica, en un par de generaciones. Vamos a seguir la línea completa y a frenar en los momentos donde el deporte cambió de piel. Si te gusta entender cómo algo de los márgenes termina en los Juegos, este es el recorrido.

¿Cómo empezó todo, y por qué en la calle?

El skate salió del surf, en la California de los cincuenta, cuando a unos surfers se les ocurrió "surfear" la vereda los días sin olas. Durante años fue eso. Una forma de usar la ciudad para algo que la ciudad no tenía pensado. Ahí está la semilla de todo lo que vino después.

El salto llegó en los setenta, con los Z-Boys y la escena de Dogtown, en Venice. Le pusieron estilo, postura baja, actitud. Convirtieron las piletas vacías en pista. En 1975, en un campeonato en Del Mar, mostraron una forma de andar tan distinta a la de la época que cambió el deporte para siempre. No competían por guita. Competían por ser los que marcaban el estilo.

Lo que define a esa etapa, y lo que el skate nunca soltó del todo, es usar la ciudad a contramano. El obstáculo no estaba hecho para la tabla. Esa tensión, andar donde no se debía, fue el motor durante décadas.

¿Cuándo el skate dejó de ser cosa de la calle?

Cuando se volvió espectáculo con reglas. Eso fue en 1995, con los Extreme Games de la cadena ESPN, que enseguida se llamaron X Games. Primera vez que el deporte tuvo jueces, puntajes y tele masiva. Antes de eso, ser bueno lo decidían tus amigos y los videos. Después, lo empezó a decidir un jurado.

Ahí aparece el momento más recordado. El 27 de junio de 1999, en los X Games, Tony Hawk clavó el primer "900", dos giros y medio en el aire sobre una rampa. Lo sacó recién en el intento número doce de esa noche, después de irse al piso once veces delante de todos. Cuando por fin salió, dijo que era el mejor día de su vida, y se retiró de competir ese mismo año. Ese truco, más el videojuego que salió con su nombre en 1999, metieron al skate en la cultura masiva de golpe.

Nos pusimos a contar esos intentos una vez, mirando el video, y perdimos la cuenta como en el séptimo. Doce fueron, dicen las crónicas. Les creemos. Y en esos doce hay algo que explica al deporte entero: caerse once veces en público no es perder. Es el camino normal al truco. Esa paciencia terca es lo que después lo volvió competible sin traicionarlo del todo.

¿Cómo cambió el espacio urbano con el skate?

El cambio más grande, y el que le da título a esta nota, es que la ciudad pasó de ser un obstáculo prohibido a ser algo que se diseña a propósito. Primero llegaron los skateparks, lugares pensados para andar seguro. Después, los circuitos de competencia que copian la calle. Escaleras, barandas y planos armados para parecerse a la plaza que antes echaba a los pibes.

Mirá la paradoja de cerca, porque es nuestro primer número. En 2006, Barcelona, la meca europea del skate, sacó una ordenanza que prohibía andar en tabla fuera de zonas señaladas. Quince años después, el skate debutaba como deporte olímpico. En poco más de una década, la misma sociedad pasó de multar a un pibe por skatear una plaza a coronar como campeón olímpico a otro por skatear una copia exacta de esa plaza.

Esa es la mutación de fondo. El espacio urbano no desapareció del skate. Se copió y se llevó adentro de un estadio. La calle que antes se robaba, ahora se reconstruye con permiso.

Y esa ida y vuelta entre la calle y la cancha se ve, en chico, en cada copa de ciudad. Una cita como la que arma el equipo de https://alicanteskatecup.com/es-ar/ agarra una plaza de verdad, le pone estructura y jueces por un fin de semana, y después la suelta otra vez para los pibes. Es el puente entre el truco de plaza y la final olímpica, pero a escala de barrio.

¿Qué se gana y qué se pierde cuando la calle se vuelve cancha?

Se gana legitimidad, guita y futuro para los chicos. Se pierde, dicen algunos, una parte del espíritu de antes. Las dos cosas son verdad a la vez, y el deporte todavía vive esa tensión sin resolverla.

Una cosa antes de la tabla: no es una lista de buenos y malos. Es lo que de verdad cambió cuando el skate pasó de la vereda al podio.

Etapa El espacio era... Quién decidía quién era bueno Años 50-70 La ciudad usada a contramano Los amigos, el estilo, el video Años 80-90 Contracultura, casi sin industria La comunidad, las revistas X Games (desde el 95) Un escenario de tele Jueces y puntaje en vivo Skateparks Un lugar diseñado y seguro Cómo iba cada uno Juegos Olímpicos (desde Tokio) Una copia de la calle, con reglas Jurado olímpico, puntaje al centésimo

La tabla ordena algo que en la vida real fue mucho más desprolijo. Con idas y vueltas, modas que mataron al deporte y camadas nuevas que lo revivieron. En los ochenta el skate casi desaparece como negocio. Que medio siglo después termine con fecha fija en el calendario olímpico es un final que nadie de esa época habría firmado.

¿Para dónde va ahora?

Para dos lados a la vez, y por suerte ninguno mata al otro. Más institución, por un lado. Para Los Ángeles 2028 el skate ya está confirmado, con street y park, en una sede del valle de San Fernando compartida con otros deportes de calle como el BMX. Va a ser la tercera cita olímpica seguida. El deporte que nació prohibido ya tiene su silla fija en la mesa grande.

Pero abajo, en las plazas, sigue pasando lo de siempre. Un pibe intenta un truco cien veces contra un cajón de cemento, sin jueces, sin cámara, sin permiso. Esa base no se institucionalizó. Y menos mal.

Tenemos una opinión, y sabemos que no todos la comparten. El skate no se traicionó al entrar a los Juegos. Hizo algo más raro. Logró estar en los dos lados a la vez. Campeón olímpico y pibe prohibido en la plaza, el mismo día, en la misma ciudad. Pocos deportes aguantan esa contradicción sin romperse. El skate, por ahora, la lleva bien.

Preguntas frecuentes

¿Dónde nació el skateboarding? En California, Estados Unidos, en los años cincuenta, como un derivado del surf para los días sin olas. La escena de Dogtown, en Venice, y los Z-Boys en los setenta le dieron su estilo y su cultura.

¿Cuándo se convirtió en deporte olímpico? Debutó en los Juegos de Tokio, que se jugaron en 2021, con street y park. Repitió en París 2024 y está confirmado para Los Ángeles 2028. Tres citas seguidas.

¿Qué diferencia hay entre andar en la calle y competir en un circuito? En la calle el obstáculo es real y nadie puntúa. La pelea es con vos. En un circuito, los obstáculos copian la calle pero están armados a propósito, y un jurado puntúa fluidez, dificultad, variedad y cómo aterrizás.

¿Por qué muchas ciudades primero prohibieron el skate y después lo abrazaron? Al principio les molestaba el lío que armaban los pibes y que se gastaran bancos y escaleras. Con el tiempo entendieron que la escena skater trae comunidad, eventos y turismo, y empezaron a construir skateparks en vez de solo prohibir.

El cierre

Volvé a la pileta vacía de 1975, con los Z-Boys metidos a escondidas en la sequía, sin premio, sin público, sin permiso. Y después mirá la Plaza de la Concordia de París. Suena un himno, es 2024. Entre una imagen y la otra hay medio siglo y un cambio completo del espacio. La ciudad que echaba a los chicos ahora se reconstruye, piedra por piedra, para que compitan. El skate hizo ese viaje sin soltar del todo lo que era. Y en la próxima plaza, ahora mismo, hay un pibe intentando un truco por centésima vez, sin saber que es el principio de todo esto otra vez.