Del Potro confirmó que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio

Finalmente, el ansiado regreso de Juan Martín del Potro a las canchas de tenis no se podrá concretar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la meta que se había propuesto la Torre de Tandil desde que se sometió a la ultima cirugía de rodilla en marzo de este año.

El equipo de comunicación del tandilense anunció su baja del evento olímpico, explicando que "no alcanzaron los tiempos" de su recuperación. Del Potro no estará en condiciones óptimas como para competir oficialmente a partir del 23 de julio, día que comienzan los Juegos, por lo que decidió que no viajará a Tokio.

“Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!”, fue el mensaje que emitieron desde el entorno del jugador.

De este modo, Del Potro, que continúa rehabilitándose para volver al circuito -de hecho ya se lo vio golpeando la pelota en cancha- no podrá defender la medalla de plata conseguida en Río de Janeiro en 2016, en aquel retorno memorable tras las operaciones de muñeca.

Por otro lado, la Asociación Argentina de Tenis dio a conocer la nómina preliminar de tenistas para los Juegos Olímpicos de Tokio: Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo.

Los primeros cuatro ya tiene su plaza asegurada, mientras que el resto deberá esperar a que se defina el corte clasificatorio, que será anunciado por la ITF. Cabe recordar que tanto Federico Delbonis como Guido Pella comunicaron que no formarán parte de la delegación para Tokio.