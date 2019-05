Delcausse: “Si no se llega a un acuerdo peligran fuentes de trabajo”

El transportista Ricardo Delcausse expresó que está cansado de esperar y no tener respuestas claras de la municipalidad. Dijo que Gualeguaychú es la ciudad más barata para viajar en colectivos urbanos. Alertó que si no se llega a un acuerdo, el próximo mes la ciudad podría quedarse sin servicios. El empresario, acompañado de uno de sus hijos, esperaba sentado en la planta alta de la casa municipal poder hablar con algún concejal y obtener respuestas a “reclamos que en este caso estoy haciendo personalmente, pero este es el reclamo de todos los transportistas que estamos sobreviviendo a duras penas”. Consultado por ElDía sobre su continua presencia en el Municipio, respondió que “solo me falta la cama para quedarme a vivir”. Agregó que en “cualquier momento tiro el colchón y me instalo frente al Concejo Deliberante”. Dijo que la situación “no se aguanta más y que cada vez se hace más difícil afrontar los costos fijos y el pago de los haberes al personal”. Cabe destacar que “Buses Gualeguaychú”, prescindió de los servicios de cuatro choferes. Éramos 33 y quedamos 29, y si no se arriba a un acuerdo lógico peligran más fuentes de trabajo”. En cuanto al precio del boleto señaló que “estamos esperando que se agilice el Concejo Deliberante para poder definir un precio”. Mencionó que está “cansado de hablar y de recibir una serie de promesas que no se terminan cumpliendo”.“Gualeguaychú es la ciudad más barata del país para viajar. Solo 18,40 pesos cuando en realidad el precio mínimo, para salir empatados, es de 23 pesos”. Además, recordó que en la ciudad los chicos que concurren al primario “no pagan boleto, debiendo asimilar ese costo la empresa, cuando en Paraná se hace cargo la intendencia”. Expresó que uno de los problemas que le “genera más ruido es que no se haya pautado ninguna reunión entre el Estado Municipal y los empresarios del transporte. Quizás, los concejales estén aguardando que pasen las elecciones de junio y en consecuencia actuar”. “Espero que no sea así, porque si no se hace algo en lo inmediato, en junio ninguna empresa estará rodando en la ciudad”, advirtió. Asimismo, comentó que en los municipios de Paraná y Concordia arreglaron. Dijo que en la capital provincial, el boleto cuesta “20 pesos al pasajero, más los 2, 80 pesos que aporta el municipio por cada boleto emitido, además de pagar el pasaje de los chicos que concurren a la primaria”.