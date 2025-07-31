El dueño de la línea 1 y 4 se refirió a la nueva disposición del gobierno provincial de subsidiar a los usuarios y no a las empresas.

“El transporte no va a durar mucho así. Lo que anunció Provincia es una quita de compensaciones tarifarias que no es lo mismo que el subsidio, que es plata que el estado te da por alguna cuestión. La compensación es para que el boleto no valga lo que tiene que valer”, especificó Delcausse.

En este marco, mencionó que todos los transportistas de la ciudad se reunieron con el Municipio para ver cómo avanzan en el tema.

El encargado de dar a conocer el cambio de modalidad fue Manuel Troncoso, ministro de Gobierno, anunció que los subsidios estarán destinados directamente a los usuarios de colectivos urbanos e interurbanos, pero ya no a las empresas. Los municipios deberán firmar convenios para avanzar en su operatividad.

“Nación se corrió a un costado del aporte a los subsidios que daba al transporte de las provincias. Por decisión política del gobernador, se instruyó al ministro Darío Schneider para que continuemos con los subsidios desde la Provincia. Lo venimos haciendo, con subsidios al transporte urbano e interurbano, una cuestión que corresponde estrictamente a los municipios”, reflexionó Troncoso.