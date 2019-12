“Lo único que sabemos es que se congeló el precio de los combustibles, algo que venía subiendo constantemente y que hacía que nunca pudiéramos saber dónde estábamos parados”, rescató antes de agregar: “Me genera mucha preocupación el tema de la presión de las petroleras, y escuché al presidente Alberto Fernández que iba a desdolarizar el precio de la tarifa de combustible”.

“Hemos llegado a un momento en el cual no sabes por donde seguir o buscarle una solución al tema. Las ciudades que no tienen subsidios les va a ser muy difícil que puedan seguir manejándose con transporte público”, lamentó.

“Este año perdimos mucho dinero y nos hemos enterrado económicamente para poder seguir, algo que no vamos a hacer este años, porque jamás tenemos solución de algún tipo”, aventuró con desazón en ElDía desde Cero, y habló sobre el futuro inmediato: “Soy optimista, pero esto no quiere decir que sea la solución, que tiene que venir de una acción de Nación, y al respecto no tenemos ninguna novedad sobre lo que va a pasar el 2 de enero”.

Finalmente, se le rpeguntó a Delcausse cuál es la demanda del sector para poder funcionar: “Se necesitarían alrededor de 1,8 millones de pesos para que el transporte funcione. Tenemos un gasoil de 54 pesos, los sueldos aumentan, pero no podemos pagar ni el más mínimo aumento de sueldo. No podemos tener stock de cubiertas nuevas guardadas porque comprarlas hoy es imposible. Estamos en un momento crucial en el cual no sabemos por dónde ir”.