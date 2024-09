La concejal de la oposición Delfina Herlax (PJ) pasó por el programa de radio Ahora o Nunca (lunes a viernes de 9 a 12 en Ahora Cero) y dio su mirada de la coyuntura social y política que se vive en el país y en nuestra ciudad.



En primer lugar, Herlax comentó: “Ayer escuché la presentación del Presupuesto 2025 y no me gustó en absoluto el discurso. Milei habla desde una frialdad y con esa meta del ‘déficit cero’ sin importar nada, sin ver la calle, sin ir a un barrio, sin recorrer un merendero”. Y expresó: “No sé hasta cuándo se va a sostener esta situación”.



Luego, dio a entender que desde su espacio político “más allá de la crítica, si hay algo que apoyar obviamente lo estaríamos apoyando”, pero que no está “viendo la salida”. “Creo que en términos económicos debemos estar mucho peor que en la pandemia”, indicó. A su vez, y ejemplificando con hechos como la reciente represión a los jubilados en el Congreso manifestó: “No es grato desde el lugar que me toca estar todo el tiempo repudiando, ojalá que no sea ese nuestro trabajo, pero por otro lado tampoco puede ser que nos quedemos callados. Nosotros representamos a un partido, fuimos elegidos para eso y tenemos que pronunciarnos también”.



En cuanto al alineamiento político-ideológico del intendente Davico con Javier Milei, la concejal del PJ consideró que si bien es importante el trabajo articulado con Provincia y Nación independientemente del color político, “hay temas en los que uno se puede pronunciar y sentar postura”: “Davico fue elegido por un electorado y que no fue el de La Libertad Avanza, con lo cual creo que él puede dar respuesta sobre eso y se tiene que pronunciar; con el respeto que corresponde, pero sentar postura en algunos temas”, sostuvo.



Adentrándose en el plano local, Herlax criticó lo que considera una falta de previsión de gobierno a largo plazo por parte de la actual gestión municipal: “Quizás hemos sido un poco reiterativos desde el bloque hablando de que no vemos un plan de gobierno a largo plazo, de decir ¿A qué quiere llegar el Gobierno? ¿Qué obras tiene planificadas? Evidentemente el camino que ha elegido Mauricio Davico no es el de tener una planificación a largo plazo sino ir llevando ‘la diaria’. En ese sentido, hay muchos municipios que hacen eso: transitan, cumplen con los servicios básicos de la ciudad. Pero realmente si me preguntas qué proyecto tiene para la ciudad Davico no lo sé”, señaló.



Otra de las cuestiones que remarcó la concejal fue que "siguen desvinculando personas del municipio".



“Hace unos días desvincularon a trabajadores de la Secretaría de Cultura, ahora tenemos entendido que muchos contratos de monto fijo no se van a renovar y les han ofrecido otra modalidad, como es la locación de servicio. Creo que eso no ha cesado. Me parece muy raro que un sindicato no se pronuncie. Cuando comenzaron los despidos, nosotros presentamos nota a ambos sindicatos (SITRAMG y ATE) para reunirnos, para charlar, para ver qué medidas iban a llevar adelante y la verdad que hubo silencio”, contó.



