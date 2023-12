“Algunas palabras de Davico no me gustaron, con respecto a lo tiene que ver con el inventario y que me gustaría también aclararle a a la sociedad. Por ejemplo, en un momento dijo que no habíamos dejado el inventario de los bienes y yo le comenté claramente a él y a todo su equipo como era el procedimiento que se hace en cualquier cierre e inicio de gestión. Desde la contaduría general se circularizó cada una de las áreas para que informe el estado de los bienes, se imprimió un reporte del sistema Rafam que es un reporte extenso con el detalle de los bienes de cada una de las áreas, y cada área respondió por expediente. Lo que se hace ni bien se asume es comunicar a las áreas e informar el mismo expediente para que de fe o no de que lo recibe, hicimos ese procedimiento y además para reforzar con las cuestiones de mayor valor de lo que era obra pública y también espacios públicos se hizo con escribana la constatación de vehículos y máquinas, que fueron más de más de 100 vehículos relevados que ella fue y los relevó”, comenzó explicando Herlax en diálogo con Ahora Cero Radio.

Acerca del decreto de bajas de muebles y vehículos que denunció el Jefe de Gabinete Luciano Garro, la concejal manifestó que “lo que no comentó Luciano es cual es el origen de ese decreto. Del envío de los expedientes se informan algunas bajas, había bienes que estaban valuados en un peso que correspondían de la migración que se hizo en 2007 de los bienes de uso del sistema anterior a Rafam, entonces para dejar el inventario más prolijo, sin bienes obsoletos (había garrafas, estufas a kerosene) y dejarlo asentado. Hicimos a diferencia de otros cierres de gestión una cuestión muy prolija con respecto a los bienes de uso”, aseveró.

“Lo que tiene ese decreto y el anexo de esos bienes que tienen una valuación contable de 1, 2 y 3 pesos, fue para dejarlo ordenado, no para decir que nos estamos llevando cosas o que quiere sembrar dentro de la sociedad”, sostuvo Herlax.

“Si él (Garro) realmente vio alguien que se estaba llevando algo tendría que haberlo denunciado”, añadió.

Mientras que sobre el anuncio de Davico que auditará a la gestión Piaggio, Herlax opinó que “me parece perfecto, no tengo inconveniente con eso. están en todo su derecho. No me lo tomo mal, lo que si me tomo mal es que uno les ha hablado con claridad y después su relato para afuera es otro”.

Finalmente, sobre el estado de las arcas municipales la ex secretaria de Hacienda afirmó que “les dejamos un plazo fijo de más de 300.000 dólares como resguardo que teníamos por cualquier contingencia, y sumado a eso todos los plazos fijos en pesos, y no nos olvidemos que mes a mes y día a día se recibe recaudación, esto lo que demuestra es que aunque no hubiera recaudación podrían pagar los sueldos tranquilamente", y volvió a referirse a Garro: “Luciano está hablando del desconocimiento, el día que él se siente con el nuevo secretario de Hacienda le va a poder brindar mayor claridad y no va decir estas cosas en los medios para ensuciar o generar malestar”.

"La verdad que estoy enojada porque siempre hemos obrado con buena fe, me parece que estas cosas no van más", concluyó.