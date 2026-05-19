La concejal de la oposición Delfina Herlax habló en Cuando pase el temblor (Cero y Bolazo Stream) sobre la poca actividad del Concejo Deliberante.

“Hicimos una presentación y lo charlamos con la viceintendenta, porque no se está dando cumplimento al funcionamiento del Concejo Deliberante. Hay proyectos que hace un año que están en el cajón. Además, al no llamar a comisión, hace que esos proyectos no prosperen. El oficialismo tiene en todas las comisiones mayoría, por lo tanto nuestro voto no tiene ningún tipo de sentido. Estamos llamando a comisionar, porque hay comisiones que recién se convocaron en mayo. Por eso lo hemos hecho público, para que se entienda que hay un montón de expedientes sin tratar, y que es nuestro trabajo hacerlo”, criticó Herlax.

Y agregó: “ Son los concejales del oficialismo quienes no están llamado a las comisiones. Queremos que el Concejo comience a funcionar, seguimos como si la labor parlamentaria no hubiese empezado. Hemos hecho las presentaciones con notas, y hemos dejado en acta nuestra disconformidad. También, hemos presentado proyectos y no tenemos la posibilidad de convocar a profesionales que puedan profundizar las discusiones”.

Herlax también fue muy dura con la aprobación del Balance 2025: “Lo aprobamos con los números prácticamente en negativo, todo lo que entró a las arcas, salió. Se aprobó un balance con un margen del 1%. Hablan de orden, transparencia, pero eso ¿En dónde se ve? ¿Va Davico a salir a explicar sobre la situación que vive la Municipalidad? Parte del resultado en los números es por la baja de la coparticipación, que responde a una política nacional que el intendente apoya”, apuntó.

