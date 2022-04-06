La Secretaria de Hacienda, Delfina Herlax indicó que “vemos una inflación que está rondando el 52%. El aumento de las paritarias se verá reflejado en las tasas municipales; pero las tasas solo se actualizan una vez al año. Tenemos valores como combustible o insumos para potabilizar el agua que están dolarizados”, explicó.

“Del presupuesto municipal, el 45,5% se destina a salarios, esto engloba recursos de coparticipación nacional, provincial y programas especiales”, indicó la funcionaria y se mostró de acuerdo con que los concejales reciban el mismo aumento que cualquiera de los demás trabajadores.

Con esta actualización, los concejales de la ciudad cobrarían alrededor de 230 mil pesos.

Actualmente, son “1300 empleados de planta permanente, esto no incluye a cooperativistas que son prestadores de servicios”, explicó Herlax.

En tanto, detalló que “la escases del combustible nos afecta mucho: la entrega es menor y hay días que no hemos podido salir con camiones porque directamente no teníamos combustible para retomar el servicio. Siento que unos meses más se va a ir profundizando esto. Tenemos muchas variables como la guerra, y otras cosas que veíamos venir. La semana pasada nos pasó esto”.

En cuanto al proyecto de JxC que propone aumentar los beneficios para los buenos pagadores que cancelan todas las cuotas de manera anticipada: “No lo he podido analizar, pero nos tenemos que reunir con la Directora de Rentas para trabajarlo y abordarlo”.

“En términos generales los índices de recaudación de enero, febrero y marzo han sido muy buenos. En la pandemia hubo más irregularidad, pero hicimos planes de pagos y muchos contribuyentes se adhirieron, pero tenemos un 55% y un 60% de buenos pagadores”, aseguró.