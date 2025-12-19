Kyllian Donatto Lencina es el niño de 3 años que permanece internado en el Hospital Masvernat de Concordia, tras haber sido derivado desde Federación luego de ahogarse en las piletas de las termas. Los profesionales médicos informaron este viernes al mediodía que el paciente “presenta mal estado general”.

Desde el nosocomio detallaron que “los estudios realizados (TAC) evidencian edema cerebral severo, con signos compatibles de hipoxia e isquemia cerebral“. “El pronóstico es ominoso“, expresaron.

Sobre el hecho

El niño fue hallado inconsciente en una de las piletas del Complejo Termal de Federación, presentando aparentes signos de ahogamiento, motivo por el cual fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San José.

Durante el traslado, el menor fue acompañado por personal guardavidas, quien le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizar sus signos vitales.

Ya en el nosocomio local, el niño recibió las primeras atenciones médicas, disponiéndose posteriormente su derivación al Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia, a fin de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad.