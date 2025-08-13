INSEGURIDAD
Delincuentes maniataron y molieron a golpes a un adulto mayor: así lo dejaron
Un hombre mayor fue edad fue golpeado por delincuentes que ingresaron a su casa durante la noche. El caso provocó mucha preocupación en la comunidad.
Un jubilado domiciliado en la ciudad de Viale fue brutalmente golpeado y atado por delincuentes que irrumpieron en su vivienda para robarle sus pertenencias. El hecho es investigado por la Policía, pero por el momento no hay detenido.
Según trascendió, los atacantes ingresaron durante la noche, sorprendiendo a la víctima, dentro de su casa. Tras reducirlo con golpes y maniatarlo, revisaron cada ambiente en busca de objetos de valor.
El hombre tras ser golpeado pidió ayuda, ya que tiene la movilidad reducida porque hace unos años le amputaron una pierna por un problema de salud
