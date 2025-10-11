Cinco delincuentes entraron a plena luz del día a la casa de una jubilada, a quien torturaron con agua hirviendo para robarle. Todo ocurrió este jueves en Villa Elisa, partido de La Plata, cuando los agresores cortaron el alambrado perimetral para entrar al terreno y esperaron a que la víctima saliera al patio para sorprenderla.

Fue ahí que obligaron a la mujer a ingresar a la casa. Una vez adentro, la ataron, la golpearon y la torturaron. Le arrojaron agua hirviendo dejándola ensangrentada.

Los gritos de auxilio y de dolor de la jubilada alertaron a sus vecinos, que saltaron el cerco para ayudarla. La encontraron atada y lastimada. La casa estaba revuelta.

Puede interesarte

Según pudieron determinar los investigadores los delincuentes eran jóvenes y huyeron con dinero y objetos de valor. La víctima fue trasladada al hospital donde quedó internada fuera de peligro, aunque con heridas visibles y en shock.

Los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los atacantes, que se habrían escapado del lugar en un auto. También se le toma declaración a los vecinos no solo los que la ayudaron si no a quienes hayan podido ver a los delincuentes.

Cuando la víctima esté en condiciones se le tomará testimonio para ver si puede recordar algo que permita llegar a sus atacantes.

Fuente: Crónica