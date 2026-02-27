Este viernes por la mañana, alrededor de las 11:10, personal policial de la Comisaría Tercera de Gualeguaychú dio cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en las inmediaciones Salaberry y San José. El allanamiento se ejecutó en el marco de actuaciones judiciales iniciadas bajo Legajo OGA, caratuladas por el delito de Robo.

En el lugar, la policía notificó de la medida a una mujer de 42 años de edad. El procedimiento arrojó un resultado positivo, por lo que los oficiales procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Asimismo, la mujer fue detenida y trasladada a la Jefatura Departamental, donde se realizaron las diligencias de rigor.

El operativo fue llevado adelante bajo la supervisión del Segundo Jefe de la Comisaría Tercera, con colaboración de un móvil con personal del Comando Radioeléctrico.