Este domingo por la madrugada, dos hechos delictivos movilizaron a la Policía de Gualeguaychú.



El primero tuvo lugar en la intersección de avenida Artigas y Hernández, a raíz de un requerimiento del Comando Radioeléctrico por la presencia de una mujer que ocasionaba molestias en la vía pública.

Al arribar al lugar, los funcionarios encontraron a una mujer que molestaba a las personas que transitaban por la zona. Al solicitarle su identificación e invitarla en reiteradas oportunidades a que cesara su conducta y se retirara del lugar, hizo caso omiso a las indicaciones y comenzó a proferir insultos hacia el personal policial.

Ante esta situación, la mujer, de 41 años y oriunda de la provincia de Buenos Aires, fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Puesto el hecho en conocimiento del fiscal auxiliar en turno, este dispuso su aprehensión por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, continuándose con las actuaciones correspondientes.



El segundo hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Luis N. Palma y Bv. Daneri e intervino personal de la Comisaría Cuarta. Un llamado al Comando Radioeléctrico alertó sobre la presencia de un hombre encapuchado que llevaba una bolsa e intentaba abrir un automóvil, para luego retirarse del lugar en dirección al este al ser advertido.

Minutos después, personal motorizado del sector localizó sobre calle Luis N. Palma, antes de llegar a Roffo, a un hombre de 38 años con esas características.

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad, dispuso la aprehensión del individuo, continuándose con las diligencias de rigor.