Este miércoles por la noche, alrededor de las 23:10, oficiales de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú demoraron a dos jóvenes de 19 y 20 años en las inmediaciones de José Ingenieros y Siboldi. El propósito de la policía era identificarlos correctamente, a raíz de un seguimiento que se había iniciado en la zona de Misiones y Clavarino.

En ese lugar, al ver a la policía, las jóvenes habían adoptado una actitud sospechosa y luego se dieron a la fuga. Ambas se trasladaban en una moto Yamaha YBR 125, sin dominio colocado.

Al verificar la moto, los efectivos constataron que había sido denunciada como sustraída en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta, siendo el denunciante un hombre de 41 años.

Como resultado del procedimiento, una de las jóvenes fue aprehendida y trasladada a la Comisaría de Minoridad. En tanto, la otra fue correctamente identificada y posteriormente desvinculada de todo trámite, ya que, al ser consultadas sobre la procedencia de la moto, manifestaron que “se la habrían prestado”.

El rodado fue secuestrado y, tras cumplimentarse las diligencias judiciales correspondientes, fue restituido a su propietario.