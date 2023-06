El exgobernador Sergio Urribarri se manifestó sobre el fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná que se conoció este miércoles en el marco del Megajuicio. El tribunal rechazó todos los planteos realizados por los abogados defensores en el marco del megajuicio que condenó a Urribarri a 8 años de prisión por delitos de corrupción cometidos en la contratación de públicidad oficial durante su gestión; en consecuencia, las penas quedaron confirmadas.

“Los términos en lo que se expresó Casación demuestran que está en campaña electoral”, expresó.

“Las inéditas expresiones y las calificaciones de la resolución que escuchamos hoy son propias de un discurso político para generar impacto mediático. Nada tienen de jurídico”, afirmó Urrribarri.

“Tal como lo dije en un video que publiqué en mis redes sociales meses atrás, no esperábamos objetividad, imparcialidad e independencia de parte de la esposa del dirigente del PRO de Concepción del Uruguay, Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario del macrismo, candidato a intendente por ese partido y ladero de Frigerio; quien se dedica a agraviarme públicamente, que dice barbaridades sobre mí en los medios de comunicación, que ataca al Kirchnerismo, y que incluso, ha opinado ofensivamente sobre este proceso judicial”, dijo el ex mandatario. “La jueza Bruzzo debería haberse excusado y dar un paso al costado, pero no lo hizo”, agregó.

“Claramente había una opinión formada, un prejuicio, respecto de mí y de esta causa desde mucho antes de que llegara a sus manos. Una total violación a las garantías constitucionales”, sostuvo Urribarri.

“El fallo que recibimos en primera instancia es absolutamente arbitrario, irracional e infundado. De hecho, la propia fiscal Yedro, en un acto de sincericidio, reconoció que no tenían pruebas ni testigos. La contundencia de esta admisión por parte de la Fiscalía echaba por tierra la acusación y hacía indiscutible el sobreseimiento”, concluyó.