Ante el incremento de casos de dengue que se registró durante la última semana en Gualeguaychú, a partir del lunes funcionarán consultorios con profesionales médicos que se abocarán a atender a pacientes con la sintomatología de la enfermedad.

Los casos se multiplicaron esta semana en la ciudad, y ya son más de 90 los casos confirmados en el 2024. Debido a tal incremento, en Gualeguaychú se estableció la circulación comunitaria del dengue. Esto lo que permite es confirmar diagnósticos por nexo: una persona que tiene los síntomas y un hemograma compatible ya es considerado un caso positivo de Dengue.

En este contexto, a partir de este lunes 4 de marzo, se pondrán en funcionamiento consultorios destinados a atender y a diagnosticar a pacientes con dengue que estarán abiertos durante la mañana y la tarde.

Para acceder, las personas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad deberán concurrir a la Admisión del Hospital Centenario (ingreso por calle Pasteur) y allí seguirán el triage establecido, siendo derivados a los consultorios o al área que corresponda, según la gravedad de cada caso.

Experiencias de primera mano

Aunque el dengue no es un virus nuevo, no era común conocer gente que haya transitado los síntomas de esta enfermedad y, por lo tanto, tampoco se tenía mucha información en la sociedad sobre cuáles son los efectos que tiene en las personas.

Es por esto que Ahora ElDía se propuso hablar con gualeguaychuenses que hayan o estén transitando la enfermedad para conocer en primera persona sus experiencias.

María contó que los primeros síntomas que experimentó fueron fiebre muy alta, superior a los 38 grados, dolor de cabeza y de cuerpo.

“Empecé a la nochecita a sentirme así, por eso al otro día fui a la guardia del Jeannot Sueyro y el medico que me vio comenzó a pesar que podía ser dengue porque no tenía otro tipo de síntoma, no me dolía la garganta y no estaba resfriada. Me indicó un hemograma, también plaquetas y test rápido de dengue. Esperé dos días, porque lo ideal es esperar unos días para que se afiancen los síntomas y me hice los análisis, el hemograma dio muy bajos los glóbulos blancos y las plaquetas, esto es característico del dengue, pero de todas maneras la confirmación la tuve con el test rápido de dengue que se llama NS1, que me dio positivo”, relató María.

Al enterarse de su diagnóstico, debió mantenerse un poco aislada en su casa, ya que solo salía para ir al médico y extremó los cuidados con el uso de repelente.

Además, tomó la medida de aislarse un poco y solo salir para acudir al médico, esto para evitar ser picada por otro mosquito que pueda difundir el virus y por otro lado, debido a que el malestar físico que experimentó fue tal que tampoco le permitía pasar mucho tiempo levantada.

Al respecto, María manifestó que “en principio pensé de que cuando pasaran los días de fiebre me iba a sentir mejor, pero entre el cuarto y sexto día es donde pueden aparecer las complicaciones, me empecé a sentir muy cansada, sentía nauseas, no podía tomar ni agua que me caía mal, me apareció como un brote en la piel, que son cosas de esperar. Seguí con dolor de cabeza, no podía estar mucho tiempo parada, así que me pasaba entre acostada y un poco levantada”.

Como paliativo solo le recetaron tomar paracetamol de un gramo cada 6 u 8 horas según necesidad y de forma preventiva redoblar el uso de repelente, sobre todo durante la franja de la mañana y la tardecita, horario en el que más anda el mosquito.

Además, contó que luego de su diagnóstico, el Nodo Epidemiológico se comunicó con ella y le informaron que hay 4 serotipos de dengue pero en Argentina solo están los del grupo 1 y 2.

En este sentido, le explicaron que una vez que se tiene dengue se genera inmunidad para ese serotipo, “pero está el riesgo de que te pique el otro”, explicó.

Entre las recomendaciones para evitar la proliferación de mosquitos, desde el Nodo le aconsejaron descartar los cacharros con agua y echar agua caliente en las rejillas para matar las larvas.

En cuanto a las secuelas, María comentó que la infectóloga le dijo que más del 90% de los pacientes no tiene complicaciones una vez que superan la enfermedad. Lo que sí, después se deben recuperar las plaquetas y los glóbulos blancos.

En esta dirección, mencionó que “una de las consecuencias es que me dieron los resultados de hígado mal, la médica dijo que eso es normal, es como si estuviera transitando una hepatitis incipiente, entonces estoy cuidándome con la comida, estoy comiendo muy sano”, finalizó.

Por su parte, Daniel también se está recuperando del dengue y expuso que los primeros síntomas que tuvo fueron “fuerte dolor de cabeza en zona frontal, dolores en articulaciones (tobillos, rodillas, codos y muñecas), estado nauseoso y temperaturas entre 37,5°C y 38,5°C”.

Al igual que a María, le diagnosticaron el virus después de concurrir al médico y hacerse un análisis para confirmar el cuadro.

“Transité 96 horas con un estado de malestar general y luego de ese tiempo se siente una lenta recuperación, pero con agotamiento muscular. Los cuidados fueron, el uso permanente de repelentes y mantener la casa libre de mosquitos y patios limpios”, indicó.

En el caso de Blanca confesó que pensó que se trataba de Covid y no dengue, los síntomas que experimentó fueron similares a los retratados por María y Daniel: dolor de cuerpo y articulaciones, fiebre, dolor de estómago e intestinos y dolor de cabeza muy grande.

Este cuadro hizo que consultara con el médico, que la envió al Nodo Epidemilógico del Hospital Centenario, donde le hicieron llamar una planilla y le sacaron sangre para analizar.

Al momento de realización de esta nota, Blanca no tuvo la confirmación del diagnóstico por la demora en los resultados pero dado los síntomas, desde el efector público le aseguraron que se trata de dengue.

El fuerte dolor de cuerpo es lo que generó que tomara reposo ya que según caracterizó es “un virus muy fuerte”.

A Blanca el médico le sugirió que a los 20 días de haber experimentado los síntomas se realice un análisis de sangre porque el virus puede producir anemia.

Por último, Marcos compartió su experiencia con la particularidad de que su caso fue de “importación”, ya que el mosquito transmisor de dengue lo picó en un viaje que realizó a Misiones.

“Esto ocurrió una semana después de que estuviera en Posadas, llegué a mi casa luego de todas las actividades diarias y sentí un gran cansancio en el cuerpo. Me habían ido a buscar para ir a comer y dije que no porque me sentía así. Me mentí a bañar y tenía frío, y cuando me acosté sentía calor, tenía fiebre. Al otro día tenía que viajar y me dolía mucho el cuerpo, tenía dolor detrás de los ojos y fiebre, así que fui al médico”, contó.

Cuando profesional médico pudo evaluar su cuadro le hicieron análisis para constatar que se trataba de dengue y le aplicaron un inyectable que mitigó los síntomas por un día y medio, pero después nuevamente volvió a experimentar los síntomas del inicio.

A modo de sugerencia, el médico le indicó resguardarse en su casa, donde personal municipal acudió a fumigar. Al respecto, es importante destacar que la fumigación solo resuelve una parte del problema, ya que mata al mosquito adulto pero no así a las larvas. De ahí, la importancia de la descacharización.



¿Qué hacer si tengo los síntomas del dengue?

Las personas que tengan algunos de los síntomas de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti (dolor de cabeza muy intenso, fiebre elevada, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos, sarpullido) no deben automedicarse y tienen que concurrir al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) más cercano, al Hospital Centenario o a cualquier centro de salud privado.

En todos estos lugares, los profesionales podrán atender a los pacientes, diagnosticarlos y monitorear su evolución.