En el marco de la investigación por el presunto espionaje al gobernador Rogelio Frigerio, el fiscal Santiago Alfieri dialogó con Ahora Litoral y reveló detalles sobre el relevamiento realizado en las últimas horas en la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Según explicó el funcionario judicial, los dispositivos fueron encontrados por personal policial durante un barrido preventivo de rutina.

“Nos reportaron que habían encontrado, dentro de unos dispositivos de apariencia como sensores, los elementos suficientes para el registro de imágenes y de audio”, confirmó Alfieri. En total, se detectaron tres cámaras ubicadas en puntos estratégicos: el despacho del Gobernador, el pasillo hacia el ascensor privado y una oficina posterior que ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo y donde funciona la Secretaría de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello.

Uno de los puntos que destacó el fiscal fue el método de ocultamiento. “Lo llamativo es que la apariencia no era de cámara, la apariencia era de sensor”, señaló, indicando que a simple vista los objetos simulaban ser detectores de humo o de movimiento, pero en su interior escondían el equipamiento audiovisual.

Sobre la infraestructura del “espionaje”, Alfieri fue contundente al afirmar que “no era una instalación precaria”. El cableado estaba empotrado en las paredes, lo que sugiere una planificación y una ejecución formal en algún momento del pasado. “Hubo una instalación empotrada de cables”, detalló

Una de las incógnitas principales era si los dispositivos estaban activos al momento del hallazgo. Al respecto, el fiscal aclaró que, si bien estaba todo el tendido, no se encontraron los equipos de grabación en el extremo final de la conexión.

“La parte final de la instalación estaba menos sensible, (había) una tapa y una pared. No había un DVR grabando lo que sucedía en ese espacio al momento del hallazgo, ni un dispositivo de retransmisión remota”, explicó Alfieri. Sin embargo, esto no descarta que hayan sido retirados recientemente o que hayan funcionado en el pasado.

La línea de investigación y el antecedente de Kueider

La Fiscalía ahora se centra en determinar “quién y cuándo tuvo la ocasión, sea formal o informalmente, de realizar esa instalación”. Se solicitarán registros a las áreas de informática y seguridad de la Gobernación para verificar si existió alguna orden de trabajo oficial que justifique el cableado.

Asimismo, Alfieri confirmó que se está analizando una posible conexión con una denuncia previa del exsenador y exsecretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider. El fiscal mencionó que parte del trabajo consiste en evaluar una denuncia de Kueider sobre una situación de “chantaje o extorsión” donde él mismo refería la instalación de cámaras en esas oficinas. “La cuestión ahora es abordar esa información histórica para establecer si se trata de las mismas (cámaras) o no”, concluyó.

El caso continúa bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos para determinar las responsabilidades penales detrás de esta grave vulneración a la seguridad institucional.