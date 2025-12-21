La organización de la fiesta de egresados de los alumnos del último año del Colegio General Manuel Belgrano Armenio, ubicado en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, derivó en un conflicto judicial tras la denuncia de un grupo de padres por la presunta apropiación de 11 millones de pesos destinados al evento.

Según relataron las familias, el dinero había sido reunido durante meses para afrontar el costo del salón donde debía realizarse el festejo. Sin embargo, a pocos días de la fecha prevista, se confirmó que gran parte de los fondos no habían sido entregados, lo que puso en riesgo la realización de la celebración.

arina, madre de un alumno, explicó que en 2024 tres adultos firmaron el contrato con el salón y que una de las madres quedó a cargo de la recaudación. “Tres días antes de la fiesta, el dueño del lugar nos comunicó que esta persona le había dicho que le robaron una mochila con el dinero, pero no hizo la denuncia y en esa zona hay cámaras”, detalló en declaraciones televisivas.

El faltante y las dudas

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, las transferencias y aportes en efectivo comenzaron en abril de 2024, cuando se contrató el servicio. El miércoles 10 de diciembre, durante una reunión de padres y con la fiesta prevista para el sábado 13, la mujer informó que el dinero había sido robado.

“La fiesta era el sábado y el miércoles nos dijo que le habían robado la plata. Pensamos que era un chiste, pero no lo era”, contó Carolina, madre de otro egresado, en diálogo con medios locales. Los padres solicitaron precisiones y documentación que respaldara la versión, pero señalaron que no se presentó denuncia policial ni pruebas fílmicas del supuesto robo.

La situación se agravó cuando los padres concurrieron al salón de fiestas y constataron que solo 28 de los 166 cupos estaban abonados. “Después de agosto nunca más entregó dinero. Teníamos dos días para juntar la plata o se suspendía todo”, recordó Carolina.