Más de 380 personas denunciaron a la empresa Traveling por incumplimientos. Lo llamativo, es que se trata de una agencia de turismo correctamente habilitada y con muchos viajes concretados, pero que “desapareció” de repente: dejaron de contestar por sus vías de contacto habituales, desmontaron su oficina de Buenos Aires, eliminaron sus cuentas de las redes sociales y en su página web fueron intervenidos por alguien que tuvo acceso y puso “cerrada por estafas”. Allí se pueden ven las promociones que ofrecían: viajes al Caribe a poco más de mil dólares, a Europa por 1.940 o a Egipto y Dubái por 1.740.

Una de las denunciantes es Giuliana, una joven maquilladora gualeguaychuense, que relató su experiencia a Ahora ElDía.

“Conocí la empresa en el 2024. Teniendo en cuenta las referencias, compré dos paquetes a Brasil para abril del 2025. Viaje con una amiga y cumplieron con todo. Fue por eso que decidimos volver a contratar a la empresa en agosto del año pasado. A fines de mes, primero compré dos pasajes y luego volví a comprar dos más; es decir, fueron un total de cuatro. Me enviaron un contrato, el cual tuve que fotocopiar y completar con mis datos, firmar y enviarlo. La empresa estaba en regla, tenía sus habilitaciones y su legajo 18.716. Y teniendo en cuenta la experiencia anterior, decidimos confiar, incluso recomendé la empresa a otras amigas, que viajaron en el verano”, comenzó su historia, hasta allí sin nada que sospechar.

Sin embargo, todo cambió abruptamente a fines de febrero: “Envío un mensaje a la empresa para consultar los horarios de salida para el paquete que tenía fecha del 31 de marzo, pero no me contestaron, ni siquiera le llega. Entonces escribí a otro número al que sí le llegó, pero nunca tuve respuesta. Al día siguiente, comencé a recibir mensajes de exempleados de la agencia de turismo que no trabajan más desde hacía un par de años que me comentaron que aparentemente la empresa había cerrado y que su dueño había desaparecido”.

Ante tal noticia, ya habiendo pagado más de $330.000 y planificado sus vacaciones, comenzó a llamar a todos los números de la empresa, a mandar mensaje a los dueños y a los coordinadores con los que viajó, pero nadie le dio una respuesta.

“En un momento recordé que tenía el grupo de WhatsApp del año pasado y escribí preguntando si alguna de las personas con las que viajé sabía algo y me enteré que había un contingente de aproximadamente 88 personas varadas en Brasil. Empiezo a investigar un poco más los últimos comentarios en sus redes sociales y me doy cuenta de que, esa semana, la empresa ya no estaba en funcionamiento”, contó Giuliana.

“Al no recibir respuestas, comencé a comentar todas las publicaciones de su Instagram, mencionando que eran unos estafadores y que no daban respuesta, y sólo recibí silencio y que me hayan bloqueado. Después me enteré de un grupo donde se estaba llevando a cabo la denuncia penal y fui agregada”. De esa manera, la joven forma parte de la demanda colectiva.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27, bajo el número 17816/2026.

Por otra parte, las víctimas también recurrieron a la visibilidad de las redes para evitar que otras personas sean estafadas. “Al mismo tiempo, comienzo a publicar en todos los posteos de Facebook, los cuales fueron borrando, pero gracias a todos estos comentarios, muchas personas empezaron a enterarse. Sucedió lo mismo con su perfil en TikTok. Pero luego cerraron todas las cuentas de sus redes”, contó.

Por el momento, la causa avanza en la Justicia y el grupo de damnificados crece día a día y ya son más de 350 personas. En tanto, el dueño de la empresa sigue sin aparecer.