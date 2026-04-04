VACACIONES PERDIDAS
Denuncian a una agencia de turismo por estafa: el testimonio de una víctima gualeguaychuense
El sueño de viajar y pasar unas vacaciones en el exterior se volvió una pesadilla para más de 350 personas de distintos puntos del país. Según consta en una denuncia colectiva, una empresa de turismo “desapareció” y dejó sin respuestas a cientos de personas que aportaban todos los meses para concretar su viaje a Brasil, Punta Cana, Europa y otros destinos. Entre las víctimas hay una gualeguaychuense, que perdió más de $330.000.
Más de 380 personas denunciaron a la empresa Traveling por incumplimientos. Lo llamativo, es que se trata de una agencia de turismo correctamente habilitada y con muchos viajes concretados, pero que “desapareció” de repente: dejaron de contestar por sus vías de contacto habituales, desmontaron su oficina de Buenos Aires, eliminaron sus cuentas de las redes sociales y en su página web fueron intervenidos por alguien que tuvo acceso y puso “cerrada por estafas”. Allí se pueden ven las promociones que ofrecían: viajes al Caribe a poco más de mil dólares, a Europa por 1.940 o a Egipto y Dubái por 1.740.
Una de las denunciantes es Giuliana, una joven maquilladora gualeguaychuense, que relató su experiencia a Ahora ElDía.
“Conocí la empresa en el 2024. Teniendo en cuenta las referencias, compré dos paquetes a Brasil para abril del 2025. Viaje con una amiga y cumplieron con todo. Fue por eso que decidimos volver a contratar a la empresa en agosto del año pasado. A fines de mes, primero compré dos pasajes y luego volví a comprar dos más; es decir, fueron un total de cuatro. Me enviaron un contrato, el cual tuve que fotocopiar y completar con mis datos, firmar y enviarlo. La empresa estaba en regla, tenía sus habilitaciones y su legajo 18.716. Y teniendo en cuenta la experiencia anterior, decidimos confiar, incluso recomendé la empresa a otras amigas, que viajaron en el verano”, comenzó su historia, hasta allí sin nada que sospechar.
Sin embargo, todo cambió abruptamente a fines de febrero: “Envío un mensaje a la empresa para consultar los horarios de salida para el paquete que tenía fecha del 31 de marzo, pero no me contestaron, ni siquiera le llega. Entonces escribí a otro número al que sí le llegó, pero nunca tuve respuesta. Al día siguiente, comencé a recibir mensajes de exempleados de la agencia de turismo que no trabajan más desde hacía un par de años que me comentaron que aparentemente la empresa había cerrado y que su dueño había desaparecido”.
Ante tal noticia, ya habiendo pagado más de $330.000 y planificado sus vacaciones, comenzó a llamar a todos los números de la empresa, a mandar mensaje a los dueños y a los coordinadores con los que viajó, pero nadie le dio una respuesta.
“En un momento recordé que tenía el grupo de WhatsApp del año pasado y escribí preguntando si alguna de las personas con las que viajé sabía algo y me enteré que había un contingente de aproximadamente 88 personas varadas en Brasil. Empiezo a investigar un poco más los últimos comentarios en sus redes sociales y me doy cuenta de que, esa semana, la empresa ya no estaba en funcionamiento”, contó Giuliana.
“Al no recibir respuestas, comencé a comentar todas las publicaciones de su Instagram, mencionando que eran unos estafadores y que no daban respuesta, y sólo recibí silencio y que me hayan bloqueado. Después me enteré de un grupo donde se estaba llevando a cabo la denuncia penal y fui agregada”. De esa manera, la joven forma parte de la demanda colectiva.
La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27, bajo el número 17816/2026.
Por otra parte, las víctimas también recurrieron a la visibilidad de las redes para evitar que otras personas sean estafadas. “Al mismo tiempo, comienzo a publicar en todos los posteos de Facebook, los cuales fueron borrando, pero gracias a todos estos comentarios, muchas personas empezaron a enterarse. Sucedió lo mismo con su perfil en TikTok. Pero luego cerraron todas las cuentas de sus redes”, contó.
Por el momento, la causa avanza en la Justicia y el grupo de damnificados crece día a día y ya son más de 350 personas. En tanto, el dueño de la empresa sigue sin aparecer.