Pasó la 40.ª Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón. Dejó ganancias y momentos maravillosos para la ciudad, pero también una denuncia judicial en marcha contra el intendente de la ciudad, José Luis Wasler; el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Daniel Kolankowsky; y la adjudicataria privada Sandra Analía Somaini, de la firma Casa Blanca Eventos, representante de Gervasoni Ingeniería SRL.

El supuesto caso de corrupción comenzó a ventilarse en momentos previos a la fiesta. El periodista de Colón, Lucas Beber, denunció presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de climatización de eventos.

Según precisó en su perfil de Facebook Yo Opino, el 17 de enero había camiones de la empresa Gervasoni Ingeniería, de Santa Fe, ingresando equipos al predio de la fiesta. En tanto, en el Concejo Deliberante, hasta ese momento, no constaba ningún pedido de autorización para la contratación directa. Pero el viernes 22 de enero los equipos habían sido instalados.

La contratación de una empresa para climatizar ambientes en la Fiesta fue promovida por la Municipalidad a través de un llamado a licitación. Se formalizó a través del Decreto 8/2025 y el llamado lleva el número 2/2025. El pliego especifica un presupuesto de 80.000.000 de pesos, según los datos aportados en la denuncia judicial por Beber. Un monto significativo dentro del presupuesto total para la fiesta, que es de 320.000.000 pesos. La cuestión es que el mismo pliego establece que la fecha de cierre para presentar ofertas y la apertura de sobres era el viernes 31 de enero y la fecha de cierre era ese mismo día.

Según la documentación que se envió a AHORA, Beber solicitó que se amplíe la denuncia “en virtud del artículo 256 del Código Penal, el cual reprime el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Es más, en la documentación que entregó sostiene que desde 2020 a 2024 hubo 14 concursos para contrataciones de carpas y mobiliarios y 13 fueron adjudicados a Sandra Analía Somaini y uno en 2020 a la pareja de Somaini, José Fabián Alfieri.

Según consta en la presentación, sin tomar la última contracción, la empresa cobró del municipio de Colón en los últimos tres años, porque en 2021 no hubo eventos por la pandemia, 45.905.550 pesos.

“Estos funcionarios y la mencionada empresaria habrían incurrido en hechos que configuran negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, direccionamiento de licitaciones, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública”, sostuvo Beber.

“Habiendo trascendido públicamente la denuncia penal efectuada, el municipio de Colón sacó un comunicado intentando aclarar la situación, de donde se desprende que resulta que el mismo 8 de enero del 2025 y concomitantemente con la publicación de la licitación 02/2025, Somaini Sandra Analía se presenta y solicita autorización al Municipio de Colón para guardar los equipos de la Empresa Gervasoni en el predio donde se realizará la Fiesta Nacional de las Artesanías por razones de logística sujeta a la condición de las resultas de la licitación”, recordó Beber en la ampliación de denuncia que presentó ante el representante del Ministerio Público Fiscal en Colón, Alejandro Perroud.

“Vale destacar que la nota de la señora Somaini que publica la Municipalidad en sus redes sociales no contiene constancia de ingreso en mesa de entradas municipal y la demás documentación relacionada no hace referencia a ningún expediente administrativo municipal. Aquí la primera pregunta que surge es: ¿Efectivamente esa nota fue presentada el 8 de enero de 2025 o se elabora para justificar las maniobras denunciadas? O también, si efectivamente se presentó en la fecha indicada, ¿por qué no se le dio el tratamiento procedimental normal y ordinario como a cualquier otra petición, esto es, ingreso en mesa de entradas y generación de un expediente administrativo?”, se preguntó.

Beber se preguntó además sobre el supuesto pedido de permiso al municipio para guardar equipos gratuitamente: “¿Se exigió algún seguro para cubrir las contingencias de eventuales o posibles daños que pudiere ocasionar dichos equipos a terceros o cosas en el predio?”.

“Resulta que esta persona/empresaria solicita el mismo día de la publicación de licitación autorización para guardar equipos de refrigeración de la empresa Gervasoni SRL sin ningún tipo de poder que acredite su personería. Esta autorización para guardar las cosas fue totalmente gratuita, sin ningún tipo de beneficio para el Municipio. Vale decir, el Municipio de Colón fue partícipe del ahorro de costos de logística y depósito de una empresa privada”, subrayó.

Agregó en la ampliación de denuncia que “Somaini en su escrito se presentó como titular de Casa Blanca Eventos de Gualeguaychú y representante de Gervasoni SRL”. Pero resulta que en la dirección denunciada “hay otro comercio” (FOTO).

Beber sostuvo que la empresa adjudicataria en realidad tiene otro dueño que es de apellido José Fabián Alfieri, pareja de Somaini. Y que habría un “claro interés del intendente de Colón y el secretario Kolankowsky en favorecer a la empresaria Somaini”.