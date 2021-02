Denuncian aplicación de agroquímicos sobre un campo lindero a una entidad educativa

Una Fundación Arbolar, ubicada en el ejido de Colón, denunció en sede policial que una avioneta sobrevoló el campo en el cual desarrollan un espacio educativo, realizando una fumigación aérea.

El hecho habría ocurrido el domingo 14 de febrero alrededor de las 07:30 cuando la avioneta (matrícula LV-LDZ) sobrevolaba de manera circular, a muy baja altura, aplicando agroquímicos en un campo lindero al de la Fundación Arbolar Espacio Vivo, a 7 kilómetros de la ciudad de Colón.

“En la zona, el campo de Arbolar es uno de los pocos que conserva intacta su flora y fauna. En otros linderos se está desmontando para realizar loteos”, indicaron los denunciantes.

La denuncia fue ratificada y ampliada este lunes ante la Dra. María Noelia Batto, en la Unidad Fiscal de Colón.

Riesgos y protocolos no cumplidos

“Nos sentimos muy expuestos. Más allá de que no haya arrojado nada sobre nuestro campo, el riesgo está igual, ya que el viento nos expone a recibir los residuos tóxicos. Además, está atravesado por un curso de agua que llega hasta nuestro campo. El riesgo es real y concreto”, precisaron.

“Consultamos en la comisaría de Colonia Hughes si el responsable de la avioneta había informado que se fumigaría, si había entregado la receta donde debe constar qué tipo de sustancias se aplicarán y si estas son aptas para la salud. Nos dijeron que ese trámite no se había cumplimentado y que debíamos radicar la denuncia en la Jefatura de Policía de Colón, a donde se dirigieron. Nos hicieron saber que el tema se había enviado a Fiscalía para realizar las averiguaciones pertinentes”, denunciaron.

“La ordenanza 55/2012 vigente en la Municipalidad de Colón dice en su Art. 32, al referirse a las aplicaciones aéreas: Queda expresamente prohibida la aplicación de agroquímicos mediante aeronaves en toda la superficie del ejido municipal de Colón y hasta una distancia de tres mil (3.000) metros del límite del mismo en atención a las corrientes de aire así como a los vientos zonales que puedan servir como agentes que trasladan los agroquímicos en el aire”, recuerdan.

Entre las contraindicaciones que representa la fumigación en condiciones inadecuadas, “hay suficientes testimonios en Entre Ríos, además de informes de médicos y científicos, que alertan sobre los riesgos de los agroquímicos en la salud humana. Sabemos que hay campos linderos que son fumigados y que, por reversión térmica, esas sustancias ingresan a nuestro espacio”, expresaron desde la ONG.

“El campo fumigado está ubicado a 500 metros de la Fundación Arbolar. Su dueño es de Buenos Aires y se lo alquila a una persona de 1º de Mayo”, agregaron como dato.

“Esta es la segunda fumigación que se realiza en ese lugar. Existe un protocolo a nivel provincial que no se cumplió. La Policía nos tomó la denuncia, y si bien nos dijeron que no había registro de que se iba a fumigar, no nos podían dar constancia por escrito de lo que nos estaban diciendo”.

“Vemos muchas irregularidades naturalizadas. Queremos que esto no suceda más y que se activen los protocolos provinciales y municipales, haciéndose cargo los organismos correspondientes”, concluyen. (El Entre Ríos)