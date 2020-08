Denuncian irregularidades en pruebas realizadas en el Autódromo de la ciudad

Cuando la novedad de que el Autódromo de Gualeguaychú había definido el comienzo de las pruebas comunitarias para el próximo fin de semana, una polémica se ha instalado en el seno tuerca de la ciudad, tras una pedido de informes que realizará el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, denunciando que el pasado fin de semana se realizaron pruebas de karting en el Autódromo, con la presencia de pilotos de Buenos Aires, además de volantes de la ciudad.

Los concejales de la oposición indican que “el pasado fin de semana el Autódromo fue utilizado por mayoría de pilotos foráneos, varios ellos de Buenos Aires, y también pilotos de la ciudad con sus respectivos equipos, sin conocerse hasta entonces los protocolos respectivos para el funcionamiento de la actividad”.

Los concejales también señalaron que “no queda claro cómo pudieron llegar pilotos de otras ciudades a probar, ya que las pruebas o competencias interjurisdiccionales no estaban contempladas. No sabemos tampoco porque se mezclaron una misma tanda de entrenamiento a pilotos de nuestra ciudad y del AMBA, por ejemplo. Además, como estas pruebas son pagas, sería bueno conocer los montos cobrados a esa categoría porque resulta necesaria la transparencia en este sentido, ya que en el Presupuesto Ejecutado 2019 de la Municipalidad aparecen cifras por el uso del Autódromo que no se condicen con las actividades realizadas y es necesario que se aclare de cara a la comunidad”.

Por último, los concejales aseguraron que “si bien las críticas sobre el manejo del Autódromo vienen de larga data dirigidas al mantenimiento y a la gestión en general, los últimos hechos ameritan una respuesta integral sobre la conducción y los aspectos económicos del mismo”.

La palabra de la Dirección de Deportes

Daniel Quintero, director de Deportes, expresó a ElDia que “las pruebas que se realizaron el fin de semana estaban pedidas con anticipación por parte del equipo de Marcelo López y fueron autorizadas una vez que en la provincia se habilitó la actividad del automovilismo dentro de las prácticas deportivas autorizadas”.

También indicó que “todas las personas que ingresaron al Autódromo, pilotos, mecánicos y acompañantes, se sometieron a los controles de toma de temperatura, uso de tapabocas y respetaron el distanciamiento en su ubicación en la zona de boxes. Todos cumplieron con lo que indica el protocolo que aprobó el COES, además de firmar las declaraciones juradas que obran en nuestro poder y de hacerse cargo el equipo del pago de la totalidad de los gastos que demandó la actividad, desde lo deportivo como también lo sanitario”.

Finalmente, Quintero se mostró “muy contento de que el automovilismo en todas sus especialidades pueda volver a realizar entrenamientos en el Autódromo. Sabemos de la importancia del mismo en el deporte de la ciudad y de la responsabilidad que tendrán las categorías para cumplir con los protocolos en las jornadas de pruebas comunitarias que se realizarán desde el próximo fin de semana”.