La Dirección de Comedores de Entre Ríos presentó una denuncia penal por “fraude” contra la directora de la Escuela N° 3 Héroes de Malvinas, del departamento Villaguay, donde asisten unos 160 alumnos. Es por el presunto manejo irregular de fondos destinados al servicio de la Copa de Leche. La presentación la formalizó María José Miranda, coordinadora de Comedores Escolares y quedó en manos del fiscal Sergio Paulo Salisky.

En contacto con el Nueve, la propia Miranda contó qué se investiga: “Nos anoticiamos de que en esta institución no se estaba brindando el beneficio. Es una escuela de jóvenes y adultos y no estaban recibiendo la Copa. Nos acercamos, lo constatamos e hicimos las actas correspondientes, pese a que los fondos se estaban recibiendo en tiempo y forma“, indicó Miranda. Agregó luego: “La directora, que era la responsable de la tarjeta, estaba de licencia hacía tres meses. Los fondos, no obstante, habían sido usados, pero para otra cosa. Por eso se pidió el bloque inmediato y se ejecutó la denuncia penal”.

La funcionaria dijo que, tras relevar las irregularidades, el servicio se normalizó a través de una docente que voluntariamente se ofreció a recibir los recursos: “Lo estamos corroborando, la necesidad está y si bien mi trabajo es supervisar, también es velar que en cada institución haya una alimentación adecuada”.

Fuente: Ahora