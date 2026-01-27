Paola García, una mujer de 39 años y madre de tres hijos, falleció el viernes luego de ser trasladada de urgencia desde Nogoyá a Paraná. Su familia denunció públicamente una presunta mala praxis y falta de respuesta médica en el Hospital San Blas, donde había concurrido en reiteradas oportunidades por intensos dolores abdominales.

“Por favor, salvame”, fue la última frase que Paola alcanzó a pronunciar antes de morir, según relataron sus allegados. La mujer había acudido al hospital al menos cuatro veces durante la semana. En las dos primeras consultas, realizadas el lunes y el miércoles, fue enviada de regreso a su casa con indicaciones de Paracetamol y Buscapina, pese a que el dolor no cedía y su estado general empeoraba: vómitos, sudoración, sangrado menstrual abundante y baja saturación de oxigeno.

El jueves 22, ante la persistencia del cuadro y el deterioro visible de Paola, su hermano Carlos Martínez intervino de manera directa. “Les dijo a médicos y enfermeros que si no internaban a su hermana, se tendrían que hacer cargo si algo le pasaba”, recordó. Recién entonces, durante esa tercera visita, los profesionales accedieron a internarla.

Internación, cirugía frustrada y derivación

El viernes, luego de estudios de rutina, los médicos resolvieron intervenirla quirúrgicamente. Sin embargo, cerca del mediodía, la decisión fue modificada y se dispuso su traslado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná. El viaje, según la familia, estuvo marcado por la desesperación y la incertidumbre.

Durante el traslado, la médica que acompañaba a Paola solicitó al chofer de la ambulancia que encendiera la sirena para agilizar la llegada. El conductor no supo cómo hacerlo y debió comunicarse telefónicamente con Nogoyá para recibir indicaciones, relataron los familiares.

Paola falleció poco después de arribar a Paraná. En el acta de defunción se consignó como causa de muerte una septicemia.

El reclamo de la familia

La familia aclaró que no busca una compensación económica ni iniciar acciones judiciales inmediatas, sino visibilizar lo ocurrido. “Mi hermana sufrió mucho antes de morir. No sabemos si vamos a llevar esto a la Justicia, pero decidimos contar todo lo que pasó para que no le vuelva a pasar a nadie más”, expresó Carlos Martínez en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Consultado sobre si recibieron alguna explicación oficial, respondió: “No, la verdad que no. La médica que la atendió estuvo escribiendo en redes sociales, pero a nosotros no nos interesa. Tenemos todos los papeles de la atención que ella recibió”.

Por su parte, Sara Llanes, cuñada de Paola, aportó más detalles sobre las últimas horas. “El jueves fue el día definitivo. No la iban a internar porque los análisis daban bien, pero el cirujano decidió hacerlo por las dudas. A partir de ahí le daban calmantes todo el tiempo, pero el dolor no cedía. Incluso preguntaban si era adicta, porque ningún medicamento hacía efecto, y nosotros decíamos que no, que era una mujer trabajadora y sana”.

“Ella seguía así pidiendo ayuda a gritos, que la operaran, que hicieran algo. Necesitaba calmar ese dolor, pero no había nada con que calmarla”, relató.

Hospital San Blas de Nogoyá

La familia denuncia una preocupante falta de profesionalismo y contradicciones en los estudios clínicos que culminaron en un desenlace fatal por una infección avanzada. "Lo que no entendemos es que en el primer análisis dio todo bien y en el análisis del viernes dio todo mal. Es algo imposible. O se confundieron o no sé qué pasó. La infección ya estaba avanzada", expresó Sara.

“Paola era ama de casa, cuidaba ancianos, hacía rosquitas para vender, hacía todo salir adelante; jugaba al futbol, era muy activa y en menos de una semana se nos fue”, lamentó al acusar a “la negligencia del hospital San Blas”.

Dolor en el fútbol femenino de Nogoyá

El caso generó conmoción en Nogoyá y a través de las redes sociales fueron innumerables las muestras de condolencias por la muerte de Paola, quien jugaba para el Club Sirio Libanés. "Vuela alto bien arriba como te gusta jugar a vos (9) será nuestro ángel del fútbol y de tu sirio Libanes, te vamos a recordar como una persona que jamás se borrara de nuestros corazones, todos los momentos de felicidad que vivimos y compartimos en nuestro Amado club, no sabemos porque te vas tan pronto de esta vida que dolor tan grande Pao nos provoca esta noticia", indicaron desde la entidad deportiva.