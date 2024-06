Luego del escándalo de los alimentos por vencer que desde el Ministerio de Capital Humano se negaron a repartir hasta que la Justicia se lo impuso, la defensora nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, cuestionó el rol de la cartera que conduce Sandra Pettovello y el papel que cumple la Fundación CONIN, encargada de repartir la mercadería, por no saber manejar la situación social del país y de la emergencia alimentaria que lo atraviesa.

"Nosotros cuando empezamos recibir denuncias de los comedores, que la última vez que habían recibido alimentos era en octubre, y solía ser trimestral, no habían recibido tampoco la canasta navideña", recordó Graham ante Argenzuela por Radio 10. "Lo que solemos hacer nosotros antes de cualquier medida judicial es solicitar un pedido de informes desde la Defensoría al Ministerio de Capital Humano. Hicimos eso y nos contestaron que efectivamente había alimentos, pero que eran para urgencias y emergencias", añadió.

La especialista aseguró que "es usual que haya alimentos y también colchones y frazadas, para una emergencia", pero que en los galpones habían "muchísimos más", de acuerdo a la respuesta que les envió el -ahora- ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano Pablo de la Torre. "Lo que dice él es: 'Nosotros vamos a cambiar de modalidad, para que sea más transparente, no queremos intermediarios, por lo cual la política alimentaria va a cambiar'. Entonces, lo único que nosotros le pedimos es que, mientras ellos cambian la modalidad, de la cual no puede opinar porque la nueva no la conozco, no puede cortar la prestación", aclaró Graham.

"Lo único que le pedimos fue eso. No fue nada extraordinario ni para hacer todo el escándalo que hicieron después. Si hubieran distribuido los alimentos en enero y febrero, no hubiera pasado nada", denunció la directora. "Lamentablemente nos tocó el juez (Esteban) Furnari en lo Contencioso Administrativo Federal, que se declaró incompetente, y ahí empezamos el derrotero de la Justicia, que también es parte del problema. En algún caso que es (Sebastián) Casanello parte de la solución, en este caso Furnari hizo todo lo posible por deshacerse del expediente, que ahora está en Cámara", explicó.

"Por eso apelamos a la Cámara y allí, Capital Humano hace una presentación espontánea. El 5 de marzo dicen: 'Cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre había tanta cantidad de alimentos', y nos pasan toda la lista, lo que hay en Tafí Viejo y lo que hay en Villa Martelli. Incluidos alimentos que tienen que ver con a la canasta navideña: pan dulce, pasta de maní, turrones, pasas de uva", detalló Graham. "Después nos mandan otra lista que tiene que ver con lo que hay al momento de la presentación. Y ya no dicen que son para emergencias, sino que repiten esto de que hay una nueva modalidad que se va a hacer a partir de una tarjeta alimentaria, que no quieren intermediarios, la transparencia", remarcó enseguida.

La defensora nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham

Conflicto también con CONIN

Graham afirmó que ahora se encuentran "con el tema del CONIN". "Tenemos quejas de mamás que van en Tafí Viejo y les piden personería jurídica, documentos, DNI. Creo que hay un desconocimiento del territorio cuando hay hambre en el pueblo", criticó. La verdad es que nosotros no podemos prescindir. Los comedores y merenderos, en situaciones de crisis como esta, surgen como hongos después de la lluvia", describió.

El planteo de la defensora cuestiona que se le pidan personería jurídica y documentos "a una señora que, con su mejor buena voluntad pone su casa, su parrilla y a fuego de maderitas y carbón pone una olla y dentro lo que puede para repartir". Además, reveló que "CONIN está pidiendo en algún lugar, por lo menos en Tafí Viejo, que al momento de la entrega, le saquen una foto como para constatar que la entrega se hace". Algo que además de exagerado, es completamente ilegal.

"Hay tan poco entendimiento de lo que pasa en el territorio. Nosotros antes de hacer la demanda, porque no es cualquier cosa iniciarle una acción al Estado, sobre todo a un gobierno que recién comienza, siempre constatamos. Nosotros fuimos a algunos comedores del conurbano, vimos que existían, vimos lo que vengo viendo hace muchísimos años. Y la verdad que pedirle papeles a esas mujeres que ponen todo de sí para darle de comer a los nenes y las nenas, es como imprescindible", rechazó Graham.

La entrevistada también cuestionó el argumento oficialista acerca de que la actual distribución no cuenta con alimentos frescos. "Esto fue una pelea de siempre, cómo las familias acceden. Pero el guiso, que es lo que se alimenta nuestro pueblo empobrecido y los niños, niñas y adolescentes, necesita del fideo guisero, la harina, el maíz. Estas cosas son las que a nosotros nos llamaron mucho la atención", opinó.

Luego, la Defensora insistió: "Si uno pretende bancarizar a todo el mundo y darle una tarjeta o la tarjeta a cada comedor, para que pueda comprar alimentos frescos, y eso funciona, bienvenido sea. Pero mientras hacés todo eso, porque son miles de comedores que tenés que asegurarte que existan, que no haya gente malvada que intermedie y saque los alimentos, que puede haber, lo que no podés hacer es cortar una prestación. No es un problema nada más de gestión. Es un problema de derechos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un alimento de calidad", cerró Marisa Graham, antes de recordar que "todos los alimentos son aprobados por ANMAT" y que "no hay ninguno que no sea apto para el consumo".