El Presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Dr. Daniel Urcía coincide con que esta práctica de bajar a hombro no da para más. Pero a su vez no coincide la implementación de esta ley de troceo, ya que sostiene que debe se debe tener diversos acuerdos, entre ellos los políticos de Provincias y Municipios. Dijo que la normativa se divide en dos partes. “Una tiene que ver con la salud del trabajador y por otro lado la comercialización”.

Urcía sostiene que esta nueva reglamentación tiene dos aristas, una de ellas tiene que ver con la salud del trabajador al momento de bajar la media res “al hombro”. En este sentido los representados por Fifra argumentan, con lógica, que para suplantar esta arcaica práctica se lo puede realizar con medios mecánicos. “Así lo prevé la legislación de la Súper Intendencia de riesgos del trabajo”, afirmó.

En cuanto a la legislación el presidente de la Federación de Frigoríficos confirma que en la misma se contempla que a partir de los 32 kg de peso de media res se deben utilizar medios mecánicos.

Ahora bien, qué dice el artículo 1 del Boletín Oficial: Establécese que las salidas de carnes de los establecimientos de todo el país, destinadas a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superarán los TREINTA Y DOS KILOGRAMOS (32 kg.).

Para Urcía la diferenciación de comercios minoristas puede ser objetada, ya que nada garantiza que la descarga de media res en los comercios mayoristas se realice con medios mecánicos. “Esto no cumple con el objetivo de la norma”, comentó.

La comercialización

La comercialización es la segunda arista que Daniel Urcía diferencia, ya que para él no tiene ningún sentido la venta en trozos. Además, aclara que no es lo mismo “trozos que cortes anatómicos” y en la resolución se habla de trozos.

Para el mandatario de Fifra, con los trozos se desperdicia la carne de la media res y pierde vida útil el producto. “Tiene mayor superficie de contacto con el ambiente y por ende es menos higiénico y sanitario”, explicó.

Los carniceros

Aquí es donde radica un punto fundamental y la cifra que deja Urcía preocupa; ya que los argentos preferimos a nuestro carnicero del barrio que nos tiene el corte justo. El número de la alarma roja es que “ocho de cada diez carniceros no prefieren el troceo”.

Por lo visto, nadie desde el gobierno le consultó a los carniceros si esta modalidad es la ideal, justa y se puede adaptar a nuestro país. Sin dudas que el mundo va hacia un troceo y es lógico. Lo que no es lógico es que por la costumbre de los argentinos no se consulte a los carniceros, que son el alma madre y el ABC (no el consorcio) del consumo de carne vacuna.

La resolución del gobierno habla de que se le consultó a las cámaras que intervienen en el sistema cárnico y por ello Urcía afirma que el único que opinó favorablemente fue ABC, los exportadores, ni más ni menos que “Mario Ravettino y su grupete exportador”, que suelen ser de pocas notas con los medios.

“Todas las cámaras en su conjunto, excepto ABC, pedimos la utilización de los medios mecánicos”

Algunas de las cámaras que solicitaron el medio mecánico fueron UNICA, CADIF, FIFRA, Cámara de Supermercados, Federación de Supermercados, Federación de trabajadores de la Carne y CAMIA, que representa los matarifes. (Valor Agregado)